شاهد.. استعدادات إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري بالقاهرة

يشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسختها الثالثة ٢٠٢١، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتم إيقاد الشعلة من قبل محافظ القاهرة بديوان عام محافظة القاهرة.

وبدأت فعاليات خط سير الشعلة في الصباح الباكر من أمام القلعة مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعي إلى شارع محمد على بميدان باب الخلق فشارع حسن الأكبر مرورًا بنادي الشرطة بعابدين حتى وصولها لديوان عام محافظة القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ تنفذها وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحى، وذلك وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح اللواء خالد عبد العال أن أولمبياد الطفل المصري تهدف إلى صقل مواهب الطلائع في مختلف الرياضات والألعاب، وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والبطولات.

وقال محافظ القاهرة إنها تهدف أيضا إلى اكتشاف المواهب المتميزين رياضيا وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم محاكاة الأولمبياد للطفل المصري.

ودعا اللواء خالد عبد العال طلائع القاهرة من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم من ١٢ وحتى ١٤ عاما للتسجيل في أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة 2021.

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