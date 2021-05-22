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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهمة صعبة.. ناقد رياضي يكشف توقعاته لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم ..فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني ، حمدي حسين، إن الأهلي ينتظر مهمة صعبة جدا في جنوب إفريقيا أمام فريق صنداونز رغم فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين ، ولكنه أمام فريق صعب وقوي ، متابعا :" كلنا بندعي للنادي الأهلي ومدربهم عامل مساعد ويطالبهم دائما بالتركيز .

وعن توقعات المباراة ، أضاف الكاتب الصحفي ، حمدي حسين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المباراة ستكون صعبة على النادي الأهلي بلا شك ، نظرا لأن فريق "صن داونز " يعتبر من أقوى الفرق الموجودة في دوري أبطال إفريقيا ، ولم يتأثروا برحيل " موسيماني " عنهم ، مما يعني نجاح كبير في تأسيس للنادي .

وأكمل أنه فريق قادر دائما على لعب الكرة بشكل سهل ودراسة الفرق المنافسة بشكل جيد جدا ، معقبا : " محسناش أنهم بيلعبوا خارج ملعبهم المباراة الماضية " .

وأردف أن الأجواء جميله وليست حارة ، والطقس مثالي وشتوي مما يساعد النادي الأهلي على اللعب بشكل جيد ، ولكن الفكرة تكمن في شراسة "صن داونز على ملعبه وعلى الرغم من ذلك لم يفز على النادي الأهلي سوا مباراة واحد من أصل 9 مباريات "  .

وأشار إلى أن أقوى مباراة سيواجه  النادي الأهلي  في البطولة هي مباراة اليوم أمام "صن داونز " ، لافتا إلى أنه يتمنى وأن يكون " محمد الشناوي " هو حارس مرمى الأهلي اليوم و محمد هاني ظهير أيمن ، وأيمن أشرف ظهير أشرف ، وبدر بانون ورامي ربيعة قلبي دفاع الأهلي ، معقبا : "أتوقع أن يسجل محمد شريف هدفا اليوم " .

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