مهمة صعبة.. ناقد رياضي يكشف توقعاته لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم ..فيديو

قال الكاتب الصحفي والناقد الفني ، حمدي حسين، إن الأهلي ينتظر مهمة صعبة جدا في جنوب إفريقيا أمام فريق صنداونز رغم فوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين ، ولكنه أمام فريق صعب وقوي ، متابعا :" كلنا بندعي للنادي الأهلي ومدربهم عامل مساعد ويطالبهم دائما بالتركيز .

وعن توقعات المباراة ، أضاف الكاتب الصحفي ، حمدي حسين ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن المباراة ستكون صعبة على النادي الأهلي بلا شك ، نظرا لأن فريق "صن داونز " يعتبر من أقوى الفرق الموجودة في دوري أبطال إفريقيا ، ولم يتأثروا برحيل " موسيماني " عنهم ، مما يعني نجاح كبير في تأسيس للنادي .

وأكمل أنه فريق قادر دائما على لعب الكرة بشكل سهل ودراسة الفرق المنافسة بشكل جيد جدا ، معقبا : " محسناش أنهم بيلعبوا خارج ملعبهم المباراة الماضية " .

وأردف أن الأجواء جميله وليست حارة ، والطقس مثالي وشتوي مما يساعد النادي الأهلي على اللعب بشكل جيد ، ولكن الفكرة تكمن في شراسة "صن داونز على ملعبه وعلى الرغم من ذلك لم يفز على النادي الأهلي سوا مباراة واحد من أصل 9 مباريات " .

وأشار إلى أن أقوى مباراة سيواجه النادي الأهلي في البطولة هي مباراة اليوم أمام "صن داونز " ، لافتا إلى أنه يتمنى وأن يكون " محمد الشناوي " هو حارس مرمى الأهلي اليوم و محمد هاني ظهير أيمن ، وأيمن أشرف ظهير أشرف ، وبدر بانون ورامي ربيعة قلبي دفاع الأهلي ، معقبا : "أتوقع أن يسجل محمد شريف هدفا اليوم " .