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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيروس كورونا

منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا تتراوح ما بين 6 و 8 ملايين حول العالم..فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات لفيروس كورونا "أقل بكثير" من الأرقام الحقيقة التى تظهر فى الواقع".


وأشارت المنظمة إلى أن عدد الوفيات المرتبط بالجائحة منذ بدايتها يصل إلى ما بين 6 و8 ملايين حول العالم.


ومن جهتها قالت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية سميرة أسماء إن العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا "أكبر بمرتين إلى 3 مرات على الأقل مما تم الإبلاغ عنه رسميًا" وفقًا لتقرير عرضته قناة سكاي نيوز الإخبارية.


وأضافت أن الفيروس اودى بحياة ثلاثة ملايين وأربعائمة ألف وفاة حتى شهر مايو الجاري،ويستند تقرير منظمة الصحة إلى الوفيات المرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بفيروس كورونا.

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وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى انه لا يجوز أنظمة موثوقة لتسجيل الوفيات في العديد من البلدان، بينما توفي الأشخاص في كثير من الحالات بسبب إصابتهم بكورونا دون إجراء اختبارات لتأكيد وجود الفيروس.
 

وأكدت  المنظمة ان وفيات كورونا تصل 3 اضعاف المسجل حول دول العالم.


وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت، الخميس، أن اللقاحات المتاحة والمعتمدة حاليا فعالة ضد كل متحورات فيروس كورونا، لكنها دعت في الوقت ذاته إلى مواصلة التحرك "بحذر" في مواجهة فيروس كورونا.

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