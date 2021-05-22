بدون ميسي.. برشلونة يسعى لحفظ ماء الوجه أمام إيبار في الدوري الإسباني

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إيبار اليوم، السبت، في تمام السادسة مساءً، على الملعب البلدي “إبوروا”، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويبحث فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي “رونالد كومان”، عن فوز معنوي لحفظ ماء الوجه، بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة في الدوري الإسباني، وفقدان فرصة التتويج باللقب.

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات، حيث تعادل مع أتلتيكو مدريد سلبيا، ومع ليفانتي 3 - 3، بينما خسر من سيلتا فيجو 2 - 1.

ويغيب عن برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة إيبار للراحة، وتير شتيجن، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة، الأسبوع الماضي.

على الجانب الآخر يطمح إيبار هو الآخر في تحقيق فوزا شرفيا على برشلونة، بعدما هبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإسباني، بين برشلونة وإيبار، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما إيبار في المركز الـ 20 والأخير بـ 30 نقطة.