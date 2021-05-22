عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون ميسي.. برشلونة يسعى لحفظ ماء الوجه أمام إيبار في الدوري الإسباني

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفا ثقيلا على نظيره إيبار اليوم، السبت، في تمام السادسة مساءً، على الملعب البلدي “إبوروا”، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة، من مسابقة الدوري الإسباني.

 

ويبحث فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي “رونالد كومان”، عن فوز معنوي لحفظ ماء الوجه، بعد النتائج المخيبة في الفترة الأخيرة في الدوري الإسباني، وفقدان فرصة التتويج  باللقب.

 

وفشل برشلونة في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات، حيث تعادل مع أتلتيكو مدريد سلبيا، ومع ليفانتي 3 - 3، بينما خسر من سيلتا فيجو 2 - 1.

 

ويغيب عن برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة إيبار للراحة، وتير شتيجن، بسبب خضوعه لعملية جراحية في الركبة، الأسبوع الماضي.

 

على الجانب الآخر يطمح إيبار هو الآخر في تحقيق فوزا شرفيا على برشلونة، بعدما هبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

 

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإسباني، بين برشلونة وإيبار، انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

 

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بينما إيبار في المركز الـ 20 والأخير بـ 30 نقطة.

برشلونة إيبار برشلونة ضد إيبار فريق برشلونة الدوري الإسباني أخبار الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

جولة الحسم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

في زيارته إلى بورسعيد.. وزير الزراعة يبحث سبل دعم المزارعين

محافظ القاهرة يتفقد استعدادات استقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري.. صور

أتلتيكو مدريد في مهمة حسم لقب الليجا أمام بلد الوليد

شاهد.. استعدادات إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

تطبيق كلوب هاوس متاح الآن عالميا لهواتف أندرويد

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

هل ينتقل بالعدوى؟.. مرض مميت ينتشر في الهند بين المتعافين من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ