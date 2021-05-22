عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد| وصول 500 ألف جرعة لقاح سينوفارم وأول دفعة مواد خام لتصنيع سينوفاك

وصول مواد خام لقاح
وصول مواد خام لقاح كورونا

استعرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سى”، خبرا عن وصول 500 الف جرعة لقاح سينوفارم وأول دفعة مواد خام لتصنيع سينوفاك.

وقد أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن استقبال أول دفعة من المواد الخام بمطار القاهرة الدولي لتصنيع حوالى 2 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني، بالإضافة إلى 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم على متن نفس الطائرة، في إطار جهود الدولة لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الشحنة التى وصلت مصر تتضمن 1400 لتر من المواد الخام اليوم الجمعة خاصة بتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني ضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وشركة "سينوفاك" الصينية، تكفي لتصنيع مليونين جرعة من اللقاحات، لافتًة إلى أنه من المتوقع تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، مضيفًه أن مصر من أوائل الدول في القارة الأفريقية التي تبدأ في تصنيع لقاحات فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

 

 

اخبار التوك شو لقاح كورونا مواد خام لتصنيع اللقاح كورونا كوفيد19

ترشيحاتنا

جولة الحسم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

في زيارته إلى بورسعيد.. وزير الزراعة يبحث سبل دعم المزارعين

محافظ القاهرة يتفقد استعدادات استقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري.. صور

أتلتيكو مدريد في مهمة حسم لقب الليجا أمام بلد الوليد

شاهد.. استعدادات إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

تطبيق كلوب هاوس متاح الآن عالميا لهواتف أندرويد

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

هل ينتقل بالعدوى؟.. مرض مميت ينتشر في الهند بين المتعافين من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ