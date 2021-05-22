الميراث وصل للدم.. القبض على عامل متهم بقتل نجل عمه في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، من ضبط عامل؛ إثر اتهامه بقتل ابن عمه بماسورة حديدية وإلقاء جثته داخل الزراعات؛ وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي بعثورهم على جثة شاب في منتصف العقد الثالث من العُمر بالزراعات دائرة المركز.

وبالانتقال وبالفحص، تبين العثور على “محمد. ع”، 25 سنة، عامل، وبمناظرتها تبين إصابته بكسر وجروح مُتهتكة بالرأس.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

وبسؤال عم المتوفى “عابدين. م”، 65 سنة، عامل زراعي، اتهم ابن عمهم “عبد الناصر. ع”، 53 سنة، عامل، بالتعدي على نجل شقيقه بالضرب بأداة حديدية ”ماسورة”، وذلك بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.