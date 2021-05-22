نفوق المواشي.. حريق يشتعل بحوش ويمتد إلى 2 آخرين بسوهاج

تمكنت قوات إدارة الحماية المدينة من السيطرة على حريق إلتهم 3 أحواش بقرية الطليحات التابعة لمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، دون أي إصابات بشرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق هائل باحوش في قرية الطليحات دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بحوش مِلك (محمد ن غ - 43 سنه - حاصل على بكالوريوس تجارة)، وامتد لحوشين مجاورين، مِلك كلاً من، (حامد م م - 77 سنه - بالمعاش، وعلى م ا - 53 سنه - موظف).

وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لإخماد النيران وتمت السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات بشرية بمساعدة الأهالي.

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهة الجنائية، ورجحوا أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عُقب سيجارة مُشتعل دون قصد، وأضافوا بنفوق عدد من المواشي والأغنام واحتراق التبن وأفلاق النخيل.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.