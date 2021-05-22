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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ناقد فني: نعزي العالم في وفاة سمير غانم لأن شعبيته لم تكن في مصر فقط.. فيديو

الراحل سمير غانم
الراحل سمير غانم

قدم الناقد الفني والكاتب الصحفي أحمد سعد الدين ، خالص التعازي في وفاة الفنان  سمير غانم ، معقبا: "إحنا بنعزي العالم كله مش الشعب المصري بس لأن شعبية سمير غانم تعدت مصر، وهو تاريخ كبير".

 

وأضاف أحمد سعد الدين، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الفنان سمير غانم كان يمتاز بالكثير من الأشياء، فهو إلى جانب موهبته الكبيرة في التمثيل، كان ناجحا في التقليد وصوته مميز وكان يساعده في غناء الاسكتشات، وكان عشقه الأول والأخير للمسرح.

 

وأوضح أن أولى مسرحياته والتي لقيت شعبية كبيرة كانت "موسيقى في الحي الشرقي"، ومن بعدها سلسلة طويلة من النجاحات المتتالية، مشيرا إلى أن  تعاونه وارتباطه بالمخرج حسن عبد السلام أضاف لـ سمير غانم شكلا جديدا من الكوميديا.

 

وأكد أن الفنان سمير غانم تألق في تقديم الفوازير، والتي لا تزال تعرض وكأنها لأول مرة بنفس بريقها، وكانت لديه دخلات مميزة في المسرحيات ميزته عن غيره من الممثلين، مثل دخلته في مسرحية "المتزوجون".

 

ولفت إلى أن ارتجال الراحل سمير غانم كان إضافة للمسرح وليس خروجا عن النص، موضحا أن سمير غانم قدم أكثر من 150 فيلما، معقبا: “سمير غانم كان يمتلك سيطرة على نفسه ومكنش بيتنرفز ولا بيزعل من حد”.

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