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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب عبد الباسط الشرقاوى: مصر خالية من العشوائيات إنجاز تاريخى للقيادة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف العشوائيات يشهد طفرة كبيرة على مستوى الجمهورية، وبعدما ظل لعصور طويلة يعانى من الإهمال والتهميش، شهدت السنوات الأخيرة اهتمام كبير بالملف انعكس على الخدمة المقدمة للمواطن وحقه فى توفير سكن كريم، وحياة تليق بالمصريين بها كافة الخدمات والمرافق.
 


وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن ملف العشوائيات من الملفات العالقة، التى كانت دائما تدار بفكرة المسكنات، ولكن فى ظل وجود القيادة الحالية التى تقتحم الملفات ولا تعتمد على سياسة المسكنات، وتم بالفعل العمل على إزالة العشوائيات، وذلك من خلال وضع أولويات فى الأماكن الأشد خطورة، وتم بالفعل تطوير هذه الأماكن فى صورة شهد لها الجميع، حيث ألقت العديد من المنظمات والمؤسسات العالمية الضوء على هذه الخطوة، متابعا:" لا توجد دولة فى العالم تبني وحدات سكنية وتمنحها للمواطنين دون مقابل كاملة المرافق والتشطيبات وجاهزة للسكن".
 


وأضاف عضو اللجنة، أن القيادة السياسية لم تعمل على تطوير المناطق الخطرة فقط، بل وضعت خطة من أجل القضاء على العشوائيات نهائيا، وذلك من خلال عدد من المبادرات ولعل حياة كريمة أبرزها، بالإضافة إلى سن تشريعات تدعم ذلك وتمنع عودة العشوائيات مرة أخرى، ولعل تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 من أبرز هذه التشريعات، وفى إطار التيسير على المواطنين بشأن منظومة البناء تم وضع اشتراطات جديدة للبناء الهدف منها التيسير والتسهيل على المواطنين وفى نفس الوقت ضمان عدم عودة البناء العشوائي مرة أخرى.

مجلس النواب حياة كريمة العشوائيات قانون البناء وحدات سكنية

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