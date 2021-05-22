عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طريق الأهلي.. الترجي يبحث عن ريمونتادا أمام شباب بلوزداد

فريق الترجي
فريق الترجي

يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على  الملعب الأوليمبي “حمادي العقربي”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويسعى الترجي بقيادة مدربه معين الشعباني، لتحقيق ريمونتادا أمام شباب بلوزداد بالفوز عليه بفارق 3 أهداف في مباراة اليوم، للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

 

كان الترجي خسر أمام شباب بلوزداد بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت، الماضي، في الجزائر.

 

سجل أهداف شباب بلوزداد في مرمى الترجي، زكريا دراوي في الدقيقة 35، وأمير سعيود في الدقيقة 82.

 

على الجانب الآخر، يتسلح فريق شباب بلوزداد الجزائري بقيادة نجمه الأول أمير سعيود هداف دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة مباراة الذهاب، للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم أو الخسارة بفارق هدف وحيد، للعبور إلى الدور القادم.

 

يذكر أن الفائز من مواجهتي الترجي وشباب بلوزداد، سيواجه الفائز من مباراتي الأهلي وصن داونز، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ذاته من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي مع صن داونز، سيمبا التنزاني مع كايزر تشيفز، الوداد المغربي مع مولودية الجزائر.

الترجي شباب بلوزداد الترجي ضد شباب بلوزداد دوري ابطال افريقيا فريق الترجي أخبار دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

جولة الحسم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

في زيارته إلى بورسعيد.. وزير الزراعة يبحث سبل دعم المزارعين

محافظ القاهرة يتفقد استعدادات استقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري.. صور

أتلتيكو مدريد في مهمة حسم لقب الليجا أمام بلد الوليد

شاهد.. استعدادات إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

تطبيق كلوب هاوس متاح الآن عالميا لهواتف أندرويد

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

أول رد فعل من دنيا وإيمي سمير غانم بعد وفاة والدهما "خاص"

يسرا تغلق التعليقات بعد هجوم الجمهور عليها بسبب سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

هل ينتقل بالعدوى؟.. مرض مميت ينتشر في الهند بين المتعافين من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

اختلاف أذواق.. وقف طرح مازدا 6 و CX-3 .. صور

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ