طريق الأهلي.. الترجي يبحث عن ريمونتادا أمام شباب بلوزداد

يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، على الملعب الأوليمبي “حمادي العقربي”، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الترجي بقيادة مدربه معين الشعباني، لتحقيق ريمونتادا أمام شباب بلوزداد بالفوز عليه بفارق 3 أهداف في مباراة اليوم، للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

كان الترجي خسر أمام شباب بلوزداد بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب، التي أقيمت السبت، الماضي، في الجزائر.

سجل أهداف شباب بلوزداد في مرمى الترجي، زكريا دراوي في الدقيقة 35، وأمير سعيود في الدقيقة 82.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق شباب بلوزداد الجزائري بقيادة نجمه الأول أمير سعيود هداف دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة مباراة الذهاب، للخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم أو الخسارة بفارق هدف وحيد، للعبور إلى الدور القادم.

يذكر أن الفائز من مواجهتي الترجي وشباب بلوزداد، سيواجه الفائز من مباراتي الأهلي وصن داونز، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ذاته من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي مع صن داونز، سيمبا التنزاني مع كايزر تشيفز، الوداد المغربي مع مولودية الجزائر.