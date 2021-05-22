خلال 36 يوما.. توريد 93 ألف و879 طن قمح من المُزارعين بسوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه تم توريد 93879 طن قمح محلي، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري.

وذلك منذ بدء عملية توريد القمح من المُزارعين يوم 15 من شهر ابريل الماضي حتى يوم أمس 21 من مايو.

وجاء بيان التوريد كالآتي:

بيان التوريد



وأوضح ، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

واشار إلى أن بمحافظة سوهاج يوجد 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 110 آلاف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5 آلالاف.