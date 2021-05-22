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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يدعي أنه المهدي المنتظر .. تفاصيل جديدة لهوية المعتدي علي منبر إمام المسجد الحرام

الحرم المكي
الحرم المكي

كشفت صحيفة عاجل السعودية نقلا عن مصادرها أنَّ الجاني الذي حاول الهجوم واقتحام منبر إمام الحرم الشيخ "بندر بليلة" أثناء خطبة صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، هو سعودي في العقد الرابع من العمر، وذكر في التحقيقات الأولية بمركز شرطة مخفر الحرم التابع لشرطة العاصمة المقدسة بأنه المهدي المنتظر .

وأبانت المصادر، أن الجاني تم إيقافه على ذمة التحقيقات بالقضية، وإحالة ملفها لفرع النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص، والرفع ببصماته ومعلوماته لإجراء مسح أمني عنه، والتأكد من قواه العقلية، وعرضه على لجنة طبية متخصصة في مثل حالاته.

ويُشار الي ان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الحادثة وسط مدح وثناء لرجال الأمن البواسل الذين تعاملوا مع الحادثة بسرعة فائقة دون التأثير على مجريات خطبة الجمعة، والتي كان إمام الحرم المكي الشيخ بندر بليلة يلقيها وسط منظومة أمنية متكاملة.

 

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لحظة القبض على شخص حاول اعتلاء منبر الحرم المكي.. فيديو

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السعودية.. إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

كما برز ولمع اسم رجل الأمن الوكيل رقيب محمد بن على الزهراني، والذي كان الدرع الأول للجاني قبل أن يتمكن زملاؤه من معاونته والسيطرة عليه، وسط طمأنينة للمصلين والطائفين بالكعبة، ولدرجة أن الجميع داخل الحرم لم يشعروا ولله الحمد بالحادثة، إلا من كان قريبا من منبر الإمام.

وأشاد الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني تحت وسم «الحرم_المكي» ‏ببطولة رجال الأمن وقال أحد جنودنا البواسل ومن أبناء قرية مولغ، الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، يسطر اليوم مجدًا عظيمًا في التفاني والتضحية؛ إذ تصدى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة".

صلاة الجمعة الحرم المكي المسجد الحرام منبر الحرم المكي المهدي

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