في زيارته إلى بورسعيد.. وزير الزراعة يبحث سبل دعم المزارعين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عددا من مشروعات التعاون المشترك، بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة بورسعيد، وسبل دعم المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية في المحافظة.





جاء ذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة لمحافظة بورسعيد صباح اليوم، لتفقد عدد من المشروعات الإنتاجية الزراعية التنموية بالمحافظة، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ومديري مديريتي الزراعة والطب البيطري بالمحافظة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة الوزير للمحافظة، تفقد عدد من المشروعات التنموية والتي تشمل: محطة لتسمين الماشية، ومجزرا آليا، وأحد مزارع إنتاج الألبان، ومصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية، ومزرعة سمكية للتربية المكثفة متعددة التغذية، والمعمل المركزي لعلاج أمراض الأسماك البحرية، ومفرخ أسماك.