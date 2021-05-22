أتلتيكو مدريد في مهمة حسم لقب الليجا أمام بلد الوليد

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا على نظيره بلد الوليد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 37 م الدوري الإسباني.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 83، متفوقًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

ويحتاج أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على بلد الوليد من أجل حسم لقب الدوري الإسباني، أو تعثر ريال مدريد أمام فياريال اليوم، في حال التعادل أو الخسارة.

ولن تختلف التشكيلة عن مباراة أوساسونا الماضية، باستثناء ضم خوسيه خيمينيز بدلا من ستيفان سافيتش، الموقوف بعدما وصل إلى 5 بطاقات صفراء.

وبالإضافة إلى سافيتش، سيفقد سيميوني خدمات توماس ليمار غدا، بسبب الإصابة التي يغيب بسببها منذ لقاء برشلونة في كامب نو.