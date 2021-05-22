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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتلتيكو مدريد في مهمة حسم لقب الليجا أمام بلد الوليد

سواريز نجم أتلتيكو
سواريز نجم أتلتيكو مدريد

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفا على نظيره بلد الوليد، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 37 م الدوري الإسباني.

 

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 83، متفوقًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

 

ويحتاج أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز على بلد الوليد من أجل حسم لقب الدوري الإسباني، أو تعثر ريال مدريد أمام فياريال اليوم، في حال التعادل أو الخسارة.

ريال مدريد يسعى لإنقاذ موسمه أمام فياريال في الدوري الإسباني.. وينتظر تعثر أتلتيكو

مواعيد مباريات اليوم السبت 22-5-2021 والقنوات الناقلة

 

ولن تختلف التشكيلة عن مباراة أوساسونا الماضية، باستثناء ضم خوسيه خيمينيز بدلا من ستيفان سافيتش، الموقوف بعدما وصل إلى 5 بطاقات صفراء.

 

وبالإضافة إلى سافيتش، سيفقد سيميوني خدمات توماس ليمار غدا، بسبب الإصابة التي يغيب بسببها منذ لقاء برشلونة في كامب نو.

 

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