محافظ القاهرة يتفقد استعدادات استقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري.. صور

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منذ قليل بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين الاستعدادات التي تجري لاستقبال شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

ويشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم السبت إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ و الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشهد المحافظ إيقاد الشعلة من قبل محافظ القاهرة بديوان عام محافظة القاهرة.

وبدأت فعاليات خط سير الشعلة في الصباح الباكر من أمام القلعة مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعى إلى شارع محمد على بميدان باب الخلق فشارع حسن الأكبر مرورًا بنادى الشرطة بعابدين حتى وصولها لديوان عام محافظة القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة ان أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ تنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحى، وذلك وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

واوضح المحافظ ان أولمبياد الطفل المصري إلى صقل مواهب الطلائع في مختلف الرياضات والألعاب وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والبطولات.

واكد انه يهدف أيضا إلى اكتشاف المواهب المتميزين رياضيا وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم محاكاة الأولمبياد للطفل المصري.

ودعا المحافظ طلائع القاهرة من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم من ١٢ وحتى ١٤ عاما للتسجيل في أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة 2021.

IMG-20210522-WA0068

IMG-20210522-WA0055

IMG-20210522-WA0056

IMG-20210522-WA0059

IMG-20210522-WA0058

IMG-20210522-WA0060

IMG-20210522-WA0061

IMG-20210522-WA0062

IMG-20210522-WA0064

IMG-20210522-WA0067

IMG-20210522-WA0057

IMG-20210522-WA0066

IMG-20210522-WA0063