مكنش قصدي .. طبيب يبتر قدم مريض دون قصد

تحتمل العمليات الجراحية نسبة بسيطة من الفشل يتجنبها الأطباء، و لكن يتجنبها الأطباء من خلال التأكد من كل الإحتياطات و الحسابات الطبية لنجاح العملية الجراحية التي يقومون بها .



حسب موقع " دير سبيجال" فإن جراحا مكسيكيا أخطأ في تحديد قدم مريض كان مصابا بمرض خطير و اضطر إلى بتر قدمه، و لكن قبل إجراء الجراحة قام الطبيب بتحديد القدم السليمة لبترها بدلا من القدم المصابة .



أوضح الطبيب المساعد أن الجراح المسئول عن الحالة قام بتحديد القدم السليمة لمساعديه ليقوموا ببترها، و لكن عقب إنتهءا العملية اكتشفوا أن القدم المبتورة هي السليمة و لن يتمكنوا من إصلاح ذلك الخطأ.



واجه الجراح أهل المريض عقب إنتهاء العملية و حاول شرح الموقف لهم، و لكن الأمر كان أكبر من الغعتذار الذي يقدمع رغم قامته الطبية الكبيرة،، إلا أن ذلك الخطأ لا يمكن التغافل عنه .



جدير بالذكر أن مدير المستشفى الذي يعمل فيها الجراح عرض مبلغ مالي ضخم لتعويض المريض و أسرته عن ذلك الخطأ الكبير الذي تسبب فيه الجراح.