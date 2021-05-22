أول مركبة تجوال صينية للمريخ تهبط على سطح الكوكب الأحمر

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، هبوط مركبة التجوال الصينية الأولى للمريخ "تشورونغ"، من منصة الهبوط الخاصة بها إلى سطح المريخ.



وذكرت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أن أول تحرك ناجح للمركبة "تشورونغ" على سطح المريخ، جعل الصين ثاني دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بإنزال وتشغيل مركبة تجوال على المريخ.



وأوضحت الهيئة أنه وفقا للبيانات الأولية، فقد حطت المركبة "تشورونغ" عجلاتها على سطح المريخ الساعة 10:40 صباح اليوم السبت (بتوقيت بكين).



وأُطلق المسبار الصيني "تيانون-1"، المكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة تجوال، في 23 يوليو 2020، وهبطت مركبة الهبوط التي تقل مركبة التجوال في الجزء الجنوبي من (يوتوبيا بلانيتيا)، وهو سهل شاسع يقع في نصف الكرة الشمالي للمريخ يوم 15 مايو الجاري.