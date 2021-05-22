شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عن قرب إقامة مزاد للسيارات جديد بنظام المزاد العلني، وهو مزاد نيابة شمال سيناء بإدارة مرور العريش، ولكن لم تحدد موعد إقامته حتى الآن.

وأضافت الهيئة أن المزاد عبارة عن سيارات ضمن مضبوطات نيابة العريش، وأن الشراء سيكون بالبطاقة الشخصية فقط لمن يشتري سيارة واحدة، بينما من يرغب في شراء أكثر من سيارة فعليه تقديم البطاقة الضريبية.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن كراسة الشروط لمزاد سيارات العريش سعرها 400 جنيه، ويتم شراؤها من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي، وأن قيمة تأمين المزاد هي 10 آلاف جنيه مصري.

وأكدت الهيئة أن السيارات الخاصة بمزاد العريش ستباع بنظام اللوطات المنفصلة وليست لوط واحد، ومن يرسو عليه المزاد يمكنه سداد كامل سعر السيارة مباشرة أو نسبة 30% من سعر السيارة ويقوم بدفع باقي المبلغ خلال أسبوعين من تاريخ إقامة المزاد.

وأشارت إلى أن من لم يحالفه الحظ في شراء سيارة من المزاد يمكنه استرداد قيمة التأمين التي تقدر بـ 10 آلاف جنيه فى نفس اليوم فور انتهائه، كما يمكن معاينة السيارات بإدارة المرور في العريش بمحافظة شمال سيناء، وستقام فعالياته في النادي المصري القاهري في عين الصيرة في مصر القديمة.

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