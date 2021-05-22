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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الغرفة التجارية بمطروح: نتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري لخدمة المصدرين بالمحافظة

صدى البلد

أكد أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا بالمصدرين في مطروح حيث تقوم بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري المصري بموافاة المصدرين بكافة الفرص التصديرية والمناقصات العامة التي يُعلن عنها في الخارج؛ وذلك دعمًا للصادرات المصرية وزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر.


وأشاد “رحيم”، فى تصريحات لـ“صدى البلد”، بمنظومة العمل المتطورة للتمثيل التجاري المصري التي تضم المكاتب التجارية المنتشرة في دول العالم والمركز الرئيسي بالقاهرة؛ مما يؤدى إلي تمكين قطاع الأعمال المصري وتشجيعه على التصدير والدخول في شراكات جادة وطويلة المدى مع أصحاب الأعمال والمستوردين والمستثمرين الأجانب. 

 

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ونوه رئيس الغرفة التجارية بمطروح، بأن الغرفة تقوم أيضا بنشر الدراسات التسويقية التي تساعد مصدري مطروح على الفهم الجيد لطبيعة الأسواق الدولية وظروف المنافسة بها، وكذلك المتغيرات والتطورات العالمية. 
 

وأضاف أن الغرفة حريصة علي توعية تجار مطروح بكافة القرارات والقوانين التى تصدر أولًا بأول.

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