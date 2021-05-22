عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يمضي قدما في جهوده لتطوير عملته الرقمية الخاصة

دولار
دولار

يمضي الفدرالي الأمريكي قدما في جهوده لتطوير عملته الرقمية الخاصة، وذلك بعد أن أعلن المركزي أنه سيصدر ورقة بحثية هذا الصيف ستكشف المزيد من المعلومات حول هذه التطلعات، وعلى الرغم من عدم وضع البنك أي خطط محددة بشأن العملة إلا أن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أشار إلى أنه يراقب بعناية ويتكيف مع التقدم المحرز في تكنولوجيا المدفوعات.

باول يرى أن الأداء الفعال للاقتصاد الأميركي يتطلب أن يكون لدى الناس إيمان وثقة ليس فقط بالدولار إنما في شبكات الدفع والبنوك ومقدمي خدمات الدفع الآخرين الذين يسمحون بتدفق الأموال على أساس يومي.

الدولار يهبط بعد تهدئة الفدرالي لتوتر التضخم الأميركي

وشدد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي على أهمية الحصول على إصدار صحيح للعملة الرقمية للبنك المركزي بدلا من المشاركة في سباق مع نظرائه العالميين حيث بدأ بنك الشعب الصيني خلال فبراير في تجربة على أرض الواقع بقيمة تصل إلى 1.5 مليون دولار على شكل يوان رقمي في اختبار لمدى كفاءة التكنولوجيا في الاقتصاد.

ويعمل الاحتياطي الفدرالي جنبا إلى جنب مع مؤسسات متنوعة من المجموعات في المشروع بما في ذلك بنك التسويات الدولية حيث تمثل العملات الرقمية وسيلة أخرى تسعى البنوك المركزية إلى اتباعها لجعل المدفوعات أكثر كفاءة.

وفي أحدث التصريحات من وزيرة الخزانة الأميركية جانت يلين دعت من خلالها إلى امتثال أكثر صرامة للعملات المشفرة مع مصلحة الضرائب الأميركية مشيرة إلى إنها تشكل خطر التهرب الضريبي.

فهل ينجح الفدرالي في خطته نحو التحول إلى عملته الرقمية؟

ترشيحاتنا

محامي قناة السويس: السفينة إيفر جيفن كانت محملة بمواد قابلة للاشتعال والشركة لم تخطرنا

الوضع الداكن يصل إعدادات مايكروسوفت أوفيس على أندرويد.. إليك طريقة تفعيله

بالصور.. خطوات استلام كلمة المرور الخاصة بـ البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

دوري أبطال أفريقيا.. زواني وسيرينو يقودان تشكيل صن داونز أمام الأهلي

سيبت الفرح من أجل العزاء.. تعليق مثير لـ هالة صدقي على وفاة سمير غانم

حادث مروع.. أنثى نمر تلتهم حارس حديقة حيوانات حتى الموت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إقراره بالبرلمان.. تفاصيل زيادة رواتب موظفي الدولة بمشروع قانون العلاوة الدورية

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

إجراء سعودي عاجل بشأن المسجد الحرام

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الصحة: لا وجود للفطر الأسود بين مصابي كورونا في مصر

أول رد فعل من الزمالك على بيان الأهلي بشأن إيقاف سيف جعفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الضحية والنصاب وشلة الحرامية

د. محمد مبروك يكتب: فرصة الفلسطينيين الجديدة

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هدنة فلسطينية- إسرائيلية بتوقيع مصر

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ