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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لا صحة لتأجيلها.. الوزراء يعلن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني. 

 

من جابنه تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

 

موعد الامتحانات 

 

وأوضحت أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق  الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، على أن يتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يومياً لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما سيؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.
 

وفي سياق متصل، تلتزم المدارس بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتوفير وسائل الأمان للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا، حيث يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات منفردين في المدارس لا يشاركهم أي من طلاب الصفوف الأخرى، مع جعل عدد الطلاب في اللجنة لا يزيد عن 14 طالباً بحد أقصى.


وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

التربية والتعليم مجلس الوزراء وزراء فيروس كورونا فيروس كورونا

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