نحن جزء من الحل.. احتفالية اليوم الدولي للتنوع البيولوجي 2021.. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافا حول "احتفالية اليوم الدولي للتنوع البيولوجي 2021"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، والموافق ٢٢ من مايو الجاري.

وأوضح مركز المعلومات أن قرابة 4 مليارات شخص حول العالم، و70% من أدوية السرطانات كلاهما يعتمد بالأساس على مكونات من الطبيعة، وأن 60% من الأمراض المعروفة، و75% من الأمراض المعدية الجديدة تنتقل من الحيوانات للبشر؛ الأمر الذي يستدعي من الجميع اتخاذ إجراءات جادة؛ للحفاظ على بيئتهم والكائنات الحية من حولهم؛ لتحقيق التوازن والتنوع البيولوجي في الكوكب.





ونوه إلى أن مصر بذلت جهودًا حثيثة في هذا المجال؛ إذ إنها من أوائل الدول التي أعدت استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي على مدى 20 عامًا، وأصدرت في عام 1983 قانونا خاصا بالمحميات الطبيعية، وأعلنت محمية رأس محمد أول محمية طبيعية في مصر، لتتولى مصر عام 2018 رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي cop14، وبذلت جهودًا واضحة في تقييــم التقــدم المُحــرز فــي الأهــداف العالميــة، وفي إعــداد إطــار مــا بعد 2020، وإطلاقها مبادرة لربط اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، بالإضافة إلى إطلاق Eco Egypt كأول حملــة ترويجية للســياحة البيئيــة بمصــر ومحميـاتها الطبيعيـة، من خلال موقع إلكتروني ومنصات رقمية خاصة بها.



وتابع: "هذا إلى جانب تحقيق مصر إنجازات محلية ودولية؛ فمحليًا؛ وافق مجلس الوزراء المصري على دمج معايير الاستدامة البيئية فـي خطـة الاسـتثمار الوطنيـة الشـاملة 2021-2022، لتنفيـذ مشـروعات بيئيـة تصل نسـبتها إلى 40٪، ودوليًا فـاز مشـروع "صـون الطيـور الحوامـة المهاجـرة" التابـع لوزارة البيئة المصرية بجائــزة "الطاقــة العالميــة"، وهي الجائزة البيئية العالمية الأكثر أهمية، كما تُعد مصر الدولة الأولى في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط التي أصدرت سندات خضراء لتمويل عدة مشروعات مناخية وبيئية".