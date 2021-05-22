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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تموين الغربية: توريد 124 ألفا و659 طنا من القمح بالموسم الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو 124 ألف طن و659 طن و404 كيلو قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد وحتي أمس “الجمعة”، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

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وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 132 ألف طن.


وناشد " أبوهاشم"، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

توريد القمح وكيل التموين الغربية صوامع القمح موسم حصاد القمح الجديد محافظة الغربية

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