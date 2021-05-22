وزير النقل يبدأ جولته فى قنا بتفقد محور الرائد باسم فكري

بدأ الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل و اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمحور الرائد باسم فكري"قوص- نقاده" والمنفذ بتكلفة مالية 1.5 مليار جنيه.

جاء ذلك صباح اليوم السبت، بحضور مسئولي هيئة الطرق والكباري ومسئولي الشركة المنفذه و عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة قنا.

و أوضح محافظ قنا، بأن محور الشهيد باسم فكري يعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي يجري تنفيذها علي أرض المحافظة في إطار تنفيذ التوجيهات القيادة السياسية الخاصة بتقليص المسافات البينية بين المدن من خلال اقامة محاور عرضية متكاملة علي نهر النيل تربط بين كافة الطرق الاقليمية والداخلية لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية الحديثة بما يتماشى مع رؤيتها 2030.

و أضاف محافظ قنا، و يربط محور الشهيد باسم فكري بين مدينتي قوص ونقادة ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه ويشمل على 30 عملا صناعيا" 15 كوبرى 15 نفق" منها 6 كباري رئيسية بتقاطع المحور مع كل من" الطريق الصحراوي الشرقي- نهر النيل- ترعة الكلابية بالطريق الزراعي القاهرة /اسوان – الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد- الطريق الصحراوي الغربي" لحل التقـاطعات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصارف.

جدير بالذكر أن المحور سوف يحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة، حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة، كما يتميز المحور بالقرب من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر، مما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق و سرعة في النقل.

كما يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.





وزير النقل يتفقد محور الشهيد باسم فكرى

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