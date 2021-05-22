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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يصل قريبا.. العراق ينهي اتفاقا مع روسيا على شراء لقاح سبوتنيك

صدى البلد

قال مسئول بوزارة الصحة والبيئة في العراق إن بلاده أنهت التعاقد لشراء كميات من لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة الصباح العراقية قال الدكتور هيثم العبيدي مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة والبيئة  اليوم السبت، إن وزارة الصحة والبيئة العراقية أكملت التعاقد مع الشركة الروسية المصنعة للقاح "سبوتنيك في" وستصل دفعة من اللقاح قريبا، فيما تجري الوزارة مفاوضات مع شركة موديرنا الأمريكية لاستيراد كميات إضافية من اللقاح.

وأضاف أن الوزارة حصلت خلال الأشهر الماضية على كميات من اللقاحات وهي فايزر الأمريكي وسينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني، وأن الهدف من التعاقدات الجديدة على اللقاحات المعتمدة وتنوعها هي تطعيم جميع أبناء المجتمع لحمايتهم وسلامتهم من مخاطر الفيروس، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتلقيح 24 مليون نسمة للوصول إلى 70 % لتحقيق المناعة المجتمعية.

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وكانت المستشفيات والمراكز الطبية العراقية قد شرعت منذ شهر مارس الماضي بعمليات تطعيم العراقيين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى تجاوز عدد الذين تلقوا التطعيم أكثر من نصف مليون شخصا في أرجاء البلاد بمن فيهم مواطني إقليم كردستان.

ووفقا لتقارير وزارة الصحة والبيئة في العراق، فإن عدد الإصابات المسجلة في العراق بفيروس كورونا تجاوز مليون و160 ألفا، فيما تجاوز عدد الوفيات 16 ألفا و137 حالة منذ تشخيص أول حالة للفيروس في فبراير عام 2020.

وزارة الصحة فيروس كورونا كورونا روسيا أسترازينيكا اللقاح وزارة الصحة والبيئة العراقية

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