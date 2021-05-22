عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ حياة مريض عقب إجراء قسطرة قلبية بمستشفي الزقازيق العام

صدى البلد

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لفريق القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، والمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، وذلك بعد إنقاذ حياة مريض بحالة حرجة اليوم.

 

وذلك بعد قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ومشاركة الدكتور محمد هاني أخصائي القلب بقسم القسطرة القلبية بالمستشفي، بإجراء قسطرة قلبية إنقاذية عاجلة، لحالة حرجة تم تحويلها من مستشفي القنايات المركزي، وتم استقبالها ودخولها وحدة العناية المركزة للقلب بالمستشفي، ولم تستجيب للعلاج التقليدي.

 

وعلي الفور تم التنسيق مع الدكتور شريف شاهين المشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، والذي قرر بعمل قسطرة إنقاذية عاجلة، وتم استدعاء الدكتور محمد منصور، وجميع الطاقم الطبي المعاون له، وإجراء قسطرة إنقاذية فورية، وتم تركيب الدعامات اللازمة، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف الأطباء ورئيس قسم القلب ومدير المستشفي.

 

وأشار الدكتور هشام مسعود ، إلى أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٤٢١ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، وإستشاري القلب والقسطرة، ولمدير المستشفي، وجميع أطباء القلب والقسطرة المشاركين في هذا العمل، وجميع الفرق الطبية المشاركة من هيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

 

صحة الشرقية ترفع شعار "لقاح كورونا سيصلك إينما كنت" ووكيل الوزارة : إقبال ملحوظ من المواطنين

 

وعلي جانب آخر ، فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية  خلال الحملات الدورية اليومية ، للتأكد من أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية  من التزامهم بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

 وأضاف المحافظ، أنه شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية (  اللواء مساعد مدير الأمن – شرطه المرافق – الإدارة العامة للمرور -مباحث شرطة المركز حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ القرارات فتم  فض عزاء كبير بقرية النخاس لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية فضلا عن تغريم  ١٠ من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

 

وفي سياق آخر، تم تشميع 2 مقهي مخالف بقرية البيوم ومقهي مخالف آخر بقريه مشتول القاضي وتم مصادرة ٧٦ شيشه وتوقيع الغرامة المالية المقررة علي أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

كما تابعت الحملة إعادة الانضباط للشارع وقامت برفع  ٢٤حاله إشغال متمثلة في حواجز حديدية وخشبيه ولافتات وكراسي وترابيزات وغيرها.

 

وقامت رئاسة مدينة القنايات بضبط ورشة مفتوحة تعمل بعد مواعيد الغلق المحددة بنطاق العزبة الشرقية – التابعة للمدينة وتم  تحصيل الغرامه الماليه المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة مركز  ومدينة الحسينية بتحرير 6 محاضر ضد المواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية حرصاًعلي سلامتهم من فيروس كورونا، و تحرير  4 محاضر ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة لتوقيتات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بفض سرادق فرح بقرية النعامنة وتم إزاله الفراشه وازالة السوق العشوائي بقرية سنهوت ، لتحقيق الانضباط بشوارع القرية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وعبور السيارات ، وحرصا على الجميع من خطر التجمعات لتقليل الاصابه بفيروس كورونا.

اخبار الشرقية اخبار محافظة الشرقية محافظات الجمهورية محافظات القاهرة الكبري صحة الشرقية

ترشيحاتنا

بسام راضي: مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

الأهلي وصن داونز .. المارد الأحمر في مهمة حصد العاشرة ..تعرف على تاريخ المواجهات بين الفريقين

لجنة الحكام ترفض التجديد لجهاد جريشة عامين

منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تطلق أول مرصد للهجرة غير الشرعية

لينهضوا بالوطن.. محافظ القاهرة لـ"صدى البلد": اهتمام غير مسبوق بتأهيل الأطفال

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

معلومات الوزراء يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة يرتفع 3% الأسبوع الماضي

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

تطبيق كلوب هاوس متاح الآن عالميا لهواتف أندرويد

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

يدعي أنه المهدي المنتظر.. تفاصيل جديدة لهوية المعتدي على منبر إمام المسجد الحرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

فيديو

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

فيديو جراف .. تزوج صومالية وترك الشرطة .. أسرار في حياة سمير غانم

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ