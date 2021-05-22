إنقاذ حياة مريض عقب إجراء قسطرة قلبية بمستشفي الزقازيق العام

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير لفريق القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، والمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، وذلك بعد إنقاذ حياة مريض بحالة حرجة اليوم.

وذلك بعد قيام الفريق الطبي بقسم القسطرة بقيادة الدكتور محمد منصور إستشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، ومشاركة الدكتور محمد هاني أخصائي القلب بقسم القسطرة القلبية بالمستشفي، بإجراء قسطرة قلبية إنقاذية عاجلة، لحالة حرجة تم تحويلها من مستشفي القنايات المركزي، وتم استقبالها ودخولها وحدة العناية المركزة للقلب بالمستشفي، ولم تستجيب للعلاج التقليدي.

وعلي الفور تم التنسيق مع الدكتور شريف شاهين المشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، والذي قرر بعمل قسطرة إنقاذية عاجلة، وتم استدعاء الدكتور محمد منصور، وجميع الطاقم الطبي المعاون له، وإجراء قسطرة إنقاذية فورية، وتم تركيب الدعامات اللازمة، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف الأطباء ورئيس قسم القلب ومدير المستشفي.

وأشار الدكتور هشام مسعود ، إلى أن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٤٢١ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة بالمديرية، وإستشاري القلب والقسطرة، ولمدير المستشفي، وجميع أطباء القلب والقسطرة المشاركين في هذا العمل، وجميع الفرق الطبية المشاركة من هيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

وعلي جانب آخر ، فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الحملات الدورية اليومية ، للتأكد من أصحاب الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وقائدي المركبات على الطرق والمواطنين المترددين على المواقف العامة والمحال التجارية من التزامهم بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأضاف المحافظ، أنه شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية ( اللواء مساعد مدير الأمن – شرطه المرافق – الإدارة العامة للمرور -مباحث شرطة المركز حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ القرارات فتم فض عزاء كبير بقرية النخاس لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية فضلا عن تغريم ١٠ من المواطنين بالمواصلات العامة لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وفي سياق آخر، تم تشميع 2 مقهي مخالف بقرية البيوم ومقهي مخالف آخر بقريه مشتول القاضي وتم مصادرة ٧٦ شيشه وتوقيع الغرامة المالية المقررة علي أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تابعت الحملة إعادة الانضباط للشارع وقامت برفع ٢٤حاله إشغال متمثلة في حواجز حديدية وخشبيه ولافتات وكراسي وترابيزات وغيرها.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بضبط ورشة مفتوحة تعمل بعد مواعيد الغلق المحددة بنطاق العزبة الشرقية – التابعة للمدينة وتم تحصيل الغرامه الماليه المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بتحرير 6 محاضر ضد المواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية حرصاًعلي سلامتهم من فيروس كورونا، و تحرير 4 محاضر ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة لتوقيتات الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بفض سرادق فرح بقرية النعامنة وتم إزاله الفراشه وازالة السوق العشوائي بقرية سنهوت ، لتحقيق الانضباط بشوارع القرية لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وعبور السيارات ، وحرصا على الجميع من خطر التجمعات لتقليل الاصابه بفيروس كورونا.