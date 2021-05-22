لينهضوا بالوطن.. محافظ القاهرة لـ"صدى البلد": اهتمام غير مسبوق بتأهيل الأطفال

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أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة تهتم بالطفل في كافة المجالات الصحية والثقافية والتعليمية وليس الرياضة فقط.

وأكد "عبد العال"، لـ"صدى البلد"، أن الأطفال هم المستقبل وأساس التقدم والتطور، منوها بضرورة تأهيلهم في كافة المجالات ليكونوا رجالا وعلى قدرة لتحمل المسئولية للنهوض بالوطن في كافة المجالات؛ لافتا إلى أن هناك اهتماما غير مسبوق بالطفل.

وأوضح محافظ القاهرة، أن أولمبياد الطفل المصري تهدف إلى صقل مواهب الطلائع في مختلف الرياضات والألعاب، وتنمية قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والبطولات، وتنمية روح العمل الجماعي.

وتابع “نستهدف اكتشاف المواهب المتميزين رياضيا، وتشجيع النشء على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، وغرس قيمة الولاء والانتماء للوطن بتنظيم محاكاة الأولمبياد للطفل المصري”.



وشهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم، السبت، إيقاد شعلة أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ والذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد المحافظ إيقاد الشعلة من قبل محافظ القاهرة بديوان عام محافظة القاهرة.



وبدأت فعاليات خط سير الشعلة في الصباح الباكر من أمام القلعة مرورًا بمسجد السلطان حسن فمسجد الرفاعى إلى شارع محمد على بميدان باب الخلق فشارع حسن الأكبر مرورًا بنادى الشرطة بعابدين حتى وصولها لديوان عام محافظة القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة ان أولمبياد الطفل المصري للطلائع في نسخته الثالثة ٢٠٢١ تنفذه وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحى، وذلك وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



ودعا المحافظ طلائع القاهرة من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم من ١٢ وحتى ١٤ عاما للتسجيل في أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة 2021

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