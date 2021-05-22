صديق العمر.. شاهد.. «أبو العينين» ينعى رجل الأعمال أحمد بهجت

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" نعي النائب محمد أبو العينين، لرجل الأعمال أحمد بهجت الذي وافته المنية أمس، الجمعة.

وقال النائب محمد أبو العينين، من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”: "ننعى بمزيد من الحزن والأسى، صديق العمر، ورفيق الدرب، الدكتور أحمد بهجت، رجل الأعمال، الذي وافته المنية اليوم".

وقال “أبو العينين”: “لقد عاش الراحل الدكتور أحمد بهجت مخلصا لوطنه ولعمله، أسهم في الاقتصاد المصري بمزيد من الاستثمارات الناجحة التي أصبحت شاهدة على نبوغه وتفوقه في مجالات الاستثمار المتنوعة”.