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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة ايرين سعيد تكشف تفاصيل زيارتها لدير الانبا بيشوي ولقاء البابا تواضروس

الدكتورة ايرين سعيد
الدكتورة ايرين سعيد مع البابا تواضروس

أعربت الدكتورة ايرين سعيد عضو مجلس النواب، عن سعادتها بالاستقبال الحافل من قبل قداسة البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ لها ولعدد من نواب البرلمان المصري للتعرف عليهم عن قرب، وتقديم التهنئة له بالعيد بالمقر البابوي بدير الانبا بيشوي.


وأضافت النائبة في بيان لها، أن البابا تواضروس قام بالتعارف معهم شخصيا وتبادل الأحاديث الودية والاجابة علي تساؤلات بعض النواب ثم قام بجولة ميدانية للمقر لعرض ما فيه من مقتنيات اثرية ثمينة تعود لكنائس العصور الوسطي ولوحات فنيه قبطية اثرية.

 

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وتابعت: “عرض قداسته طريقة قيادة الكنيسة القبطية الارثوذكسية وهو ما تفاجئ به النواب أنه يتم اخذ الرأي والتصويت بنظام مماثل تماما لمجلس النواب”.


واستطردت عضو مجلس النواب؛ أن البابا قام بعرض المكتبة الفخمة هائلة المساحة والامكانيات المقامة بالتعاون مع المكتبة الأهلية الفرنسية والتي تعد صرح من اعظم انجازات البابا؛ وعند الانتهاء منها ستكون واجهة لكل الباحثين في العالم لعراقه محتواها حيث تحتوي علي أعداد لا حصر لها من الكتب والمجلدات وهو ما ابهر الحضور؛ بهذا الانجاز الذي اوضح اهتمام قداسته بالبحث العلمي والتعليم والقراءة.


واعربت النائبة في ختام بيانها، عن سعادتها وامتنانها لإستقبال قداسة البابا لهم وكرم ضيافته.

البابا تواضروس مجلس النواب دير الأنبا بيشوى الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الارثوذكسية

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