صحة الدقهلية تعلن بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي للتمريض

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فى تصريحات له اليوم عن بدء امتحانات الصف الثالث للمدارس الثانوية الفنية للتمريض بدءا من اليوم السبت الموافق 22/5/2021م وحتى يوم الاثنين الموافق 31/5/2021م حيث يبدء الامتحان الساعة التاسعة صباحاً ولمدة ساعتين فترة واحدة يوميا.

وصرح وكيل الوزارة، بأن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة لتأمين سلامة وصحة طالبات التمريض أثناء أدائهن الامتحانات واللواتي وصل عددهن إلى 798 طالبة حيث يتم عقد الامتحانات بمدرسة الإمام محمد متولى الشعراوي (36لجنة) ومدرسة الإمام محمد عبده (17لجنة).

وأضاف أنه تم توفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان الامتحانات من وجود إشراف صحى واطمئنان على الحالة العامة للطالبات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعي داخل اللجان ومراجعة جميع اجراءات مكافحة العدوى.

وأكد مكي ، على تشكيل غرفة عمليات بالمديرية للمتابعة اليومية وتلقي البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال اي حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيا لجميع الطالبات التوفيق والنجاح.