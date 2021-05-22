بعد التحذير منها..هل تتأثر مصر بالعاصفة الشمسية ؟

حذر خبراء الأرصاد من هبوب عاصفة شمسية على كوكب الأرض بسرعة صادمة، تزيد على 2.1 مليون كيلومتر في الساعة نتيجة ظهور فجوة في الغلاف الجوي للشمس، فيما وصفه رواد مواقع التواصل بـ "فحيح جهنم".



وقال الدكتور محمد على فهيم مدير مركز التنبؤ بالمناخ بوزارة الزراعة : إن العاصفة الشمسية التى تقترب من كوكب الأرض بعيدة عن مصر ولن تتأثرلها بلادنا خلال الفترة القادمة .





وأضاف "فهيم" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أننا لم نبدأ بعد فى فصل الصيف ، ولكننا سنشعر بدرجات حرارة مرتفعة خلال شهرى يوليو وأغسطس بشكل أكبر .

وأكد الخبراء أن العاصفة الشمسية التي تتجاوز سرعتها 600 كيلومتر في الثانية تتجه نحو الأرض، ويمكن أن تثير عاصفة حارة من الدرجة الأولى.