عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد التحذير منها..هل تتأثر مصر بالعاصفة الشمسية ؟

العاصفة الشمسية
العاصفة الشمسية

حذر خبراء الأرصاد من هبوب عاصفة شمسية على كوكب الأرض بسرعة صادمة، تزيد على 2.1 مليون كيلومتر في الساعة نتيجة ظهور فجوة في الغلاف الجوي للشمس، فيما وصفه رواد مواقع التواصل بـ "فحيح جهنم".

وقال الدكتور محمد على فهيم مدير مركز التنبؤ بالمناخ بوزارة الزراعة : إن  العاصفة الشمسية التى تقترب من كوكب الأرض بعيدة عن مصر ولن تتأثرلها بلادنا خلال الفترة القادمة .

 

txt

أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية: العواصف الشمسية كثيرة الحدوث ومصر آمنة منها...والمعهد يؤكد العاصفة الشمسية الأقوى منذ 2019

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أننا لم نبدأ بعد فى فصل الصيف ، ولكننا سنشعر بدرجات حرارة مرتفعة خلال شهرى يوليو وأغسطس بشكل أكبر .

 

وأكد الخبراء أن العاصفة الشمسية التي تتجاوز سرعتها 600 كيلومتر في الثانية تتجه نحو الأرض، ويمكن أن تثير عاصفة حارة من الدرجة الأولى.

 

أغسطس الأرصاد وزارة الزراعة فصل الصيف كوكب الارض كوكب الغلاف الجوي الدرجة الاولي

ترشيحاتنا

ليلة الحسم.. 3 سيناريوهات تحدد بطل الدوري الإسباني

كيف ستتم البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة غدا؟

بسام راضي: مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

الأهلي وصن داونز .. المارد الأحمر في مهمة حصد العاشرة ..تعرف على تاريخ المواجهات بين الفريقين

لجنة الحكام ترفض التجديد لجهاد جريشة عامين

منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تطلق أول مرصد للهجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

معلومات الوزراء يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة يرتفع 3% الأسبوع الماضي

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

تطبيق كلوب هاوس متاح الآن عالميا لهواتف أندرويد

جوازة بعد جنازة.. ليلة بكت فيها لبلبة على سمير غانم بـ السواريه

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ