عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تطلق أول مرصد للهجرة غير الشرعية

صدى البلد

أطلقت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة غادة والي، أول مرصد دولي لمتابعة وتحليل تدفقات تهريب المهاجرين، وذلك بهدف جمع البيانات والمعلومات التي تمكن الدول من تنفيذ سياسات فعالة لملاحقة وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في التهريب، ومساعدة المهاجرين وحمايتهم من المخاطر والاستغلال.

وجاء إطلاق المرصد على هامش أعمال الدورة 30 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، وقالت غادة والي خلال الحدث إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة لمساعدة الدول على تنفيذ التزاماتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

 

وأضافت أن المعلومات والتحليلات الخاصة بالمرصد سيتم توظيفها أيضاً في تطوير أنشطة الدعم الفني والتدريب التي تقدمها المنظمة للجهات المعنية في الدول المختلفة، كما أن هذه المعلومات ستستفيد منها منظمات ووكالات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بالهجرة غير الشرعية.
 

وسيقوم المرصد، الذي تم تأسيسه بالشراكة مع دولة الدنمارك، بتجميع معلومات حول المسارات الجغرافية العابرة للحدود التي تستخدم في تهريب المهاجرين، وحول عصابات تهريب المهاجرين، والأساليب المستخدمة في المعاملات المالية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومات للتصدي لهذه الجريمة ومدى فاعليتها، كما سيجمع المرصد شهادات ضحايا الاستغلال من بين المهاجرين، وقصص الانتهاكات التي تعرضوا لها.


وسوف تركز المرحلة الأولى من نشاط المرصد على تحليل مسارات تهريب المهاجرين عبر غرب وشمال أفريقيا ومنطقة وسط البحر المتوسط، وهي مسارات مترابطة.


جدير بالذكر أن تدفقات الهجرة غير الشرعية لم تتوقف نتيجة جائحة "كوفيد-19"، حيث شهد عام 2020 زيادة عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر المسارات غير النظامية بنسبة 250 بالمائة عن عام 2019.

غادة والى الأمم المتحدة الدنمارك منظمة الهجرة غير الشرعية

ترشيحاتنا

ليلة الحسم.. 3 سيناريوهات تحدد بطل الدوري الإسباني

كيف ستتم البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة غدا؟

بسام راضي: مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

الأهلي وصن داونز .. المارد الأحمر في مهمة حصد العاشرة ..تعرف على تاريخ المواجهات بين الفريقين

لجنة الحكام ترفض التجديد لجهاد جريشة عامين

منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تطلق أول مرصد للهجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

معلومات الوزراء يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة يرتفع 3% الأسبوع الماضي

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

تطبيق كلوب هاوس متاح الآن عالميا لهواتف أندرويد

جوازة بعد جنازة.. ليلة بكت فيها لبلبة على سمير غانم بـ السواريه

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ