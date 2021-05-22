عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لجنة الحكام ترفض التجديد لجهاد جريشة عامين

جهاد جريشة
جهاد جريشة

رفضت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد التجديد للحكم الدولى جهاد جريشة لمدة عامين.

وقال مسؤلى اتحاد الكرة : جهاد جريشة بيعمل فرقعة عشان نقوله استني ونجددلك وده طبعا مش هيحصل.


وأكد مسؤولى اتحاد الكرة أن إعلان الدولي جهاد جريشة إعتزاله التحكيم مجرد فرقعة وشو اعلامي.

وأوضح مسؤولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة ٱخر موسم له فى التحكيم حيث تنتهى الفترة الخاصة به رفقة المساعد تحسين ابوالسادات يوم ٣١ ديسمبر المقبل.

لفت مسؤولى اتحاد الكرة إلى أن جهاد جريشة لم يخطر لجنة الحكام بأي قرار خاص بإعتزاله المجال التحكيمي.


وتجهز لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بديلا عن إثنين من الحكام فى قائمة الحكام الدولية نهاية الموسم الحالي.

وتسعى لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إلى تجهيز بدائل للثنائى جهاد جريشة والمساعد تحسين ابوالسادات كى يحلا بديلا عن الثنائى فى قائمة الحكام الدولية الموسم الجاري.

كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن أسباب اعلان الحكم الدولى جهاد جريشة اعتزاله التحكيم الدولي والمحلي.

قال المصدر ذاته: جهاد جريشة انتابته حالة من الغضب عقب علمه بظهور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وعدم تمسكه بجهاد جريشة ضمن قائمة الحكام الدولية الموسم الجاري.

أضاف: وجيه أحمد أكد عبر الفضائيات مؤخرا أن اللجنة تجهز بديلا لجهاد جريشة فى قائمة الحكام الدولية المقرر اعتمادها خلال شهر أكتوبر المقبل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

يذكر أن الحكم الدولي جهاد جريشة أاعتزاله التحكيم الدولي والمحلي لأسباب شخصية.

قال جهاد جريشة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: قررت اعتزال التحكيم وان الموسم الحالي هو ٱخر مواسم العمل بالمجال التحكيمي.

تابع: أنتظر فرصة قوية خلال أيام للعمل بها للاعلان عن اعتزال التحكيم ولن انتظر حتى نهاية الموسم الحالي فى حال وصول الفرصة.

أضاف: اعتزالى العمل بالمجال التحكيمي لأسباب شخصية وانتظار عمل كبير سوف انشغل به خال التوصل لاتفاق بشأنه.

لفت إلى أنه شارك فى التحكيم على مدار ٢٥ عاما وأدار مباريات فى كأس العالم وأمم افريقيا ومختلف المسابقات المحلية والقارية.

أشار إلى أنه يمكن اعتزال التحكيم نهائيا قبل انتهاء الموسم الجاري حال نجاحه فى الفرصة التى ينتظرها.

جهاد جريشة اعتزال جهاد جريشة لجنة الحكام اتحاد الكرة أخبار اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

ليلة الحسم.. 3 سيناريوهات تحدد بطل الدوري الإسباني

كيف ستتم البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة غدا؟

بسام راضي: مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

الأهلي وصن داونز .. المارد الأحمر في مهمة حصد العاشرة ..تعرف على تاريخ المواجهات بين الفريقين

لجنة الحكام ترفض التجديد لجهاد جريشة عامين

منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تطلق أول مرصد للهجرة غير الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

معلومات الوزراء يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة يرتفع 3% الأسبوع الماضي

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

تطبيق كلوب هاوس متاح الآن عالميا لهواتف أندرويد

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

جوازة بعد جنازة.. ليلة بكت فيها لبلبة على سمير غانم بـ السواريه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

العريس مفقود.. عروس تتزوج من أحد المعازيم وصدمة في نهاية الزفاف

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ