لجنة الحكام ترفض التجديد لجهاد جريشة عامين

رفضت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد التجديد للحكم الدولى جهاد جريشة لمدة عامين.

وقال مسؤلى اتحاد الكرة : جهاد جريشة بيعمل فرقعة عشان نقوله استني ونجددلك وده طبعا مش هيحصل.



وأكد مسؤولى اتحاد الكرة أن إعلان الدولي جهاد جريشة إعتزاله التحكيم مجرد فرقعة وشو اعلامي.

وأوضح مسؤولى اتحاد الكرة أن جهاد جريشة ٱخر موسم له فى التحكيم حيث تنتهى الفترة الخاصة به رفقة المساعد تحسين ابوالسادات يوم ٣١ ديسمبر المقبل.

لفت مسؤولى اتحاد الكرة إلى أن جهاد جريشة لم يخطر لجنة الحكام بأي قرار خاص بإعتزاله المجال التحكيمي.



وتجهز لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بديلا عن إثنين من الحكام فى قائمة الحكام الدولية نهاية الموسم الحالي.

وتسعى لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة إلى تجهيز بدائل للثنائى جهاد جريشة والمساعد تحسين ابوالسادات كى يحلا بديلا عن الثنائى فى قائمة الحكام الدولية الموسم الجاري.

كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة كشف عن أسباب اعلان الحكم الدولى جهاد جريشة اعتزاله التحكيم الدولي والمحلي.

قال المصدر ذاته: جهاد جريشة انتابته حالة من الغضب عقب علمه بظهور وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة وعدم تمسكه بجهاد جريشة ضمن قائمة الحكام الدولية الموسم الجاري.

أضاف: وجيه أحمد أكد عبر الفضائيات مؤخرا أن اللجنة تجهز بديلا لجهاد جريشة فى قائمة الحكام الدولية المقرر اعتمادها خلال شهر أكتوبر المقبل من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

يذكر أن الحكم الدولي جهاد جريشة أاعتزاله التحكيم الدولي والمحلي لأسباب شخصية.

قال جهاد جريشة فى تصريحات خاصة لصدى البلد: قررت اعتزال التحكيم وان الموسم الحالي هو ٱخر مواسم العمل بالمجال التحكيمي.

تابع: أنتظر فرصة قوية خلال أيام للعمل بها للاعلان عن اعتزال التحكيم ولن انتظر حتى نهاية الموسم الحالي فى حال وصول الفرصة.

أضاف: اعتزالى العمل بالمجال التحكيمي لأسباب شخصية وانتظار عمل كبير سوف انشغل به خال التوصل لاتفاق بشأنه.

لفت إلى أنه شارك فى التحكيم على مدار ٢٥ عاما وأدار مباريات فى كأس العالم وأمم افريقيا ومختلف المسابقات المحلية والقارية.

أشار إلى أنه يمكن اعتزال التحكيم نهائيا قبل انتهاء الموسم الجاري حال نجاحه فى الفرصة التى ينتظرها.