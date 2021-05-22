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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

متحف الحضارة بالفسطاط يستقبل نواب تنسيقية شباب الأحزاب .. صور

نواب تنسيقية شباب
نواب تنسيقية شباب الأحزاب

فى ظل توافد آلاف المصريين والعرب والأجانب يوميا على المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، لزيارته والتعرف على الحضارة المصرية والمومياوات الملكية، قام وفد من أعضاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعائلاتهم بزيارة للمتحف فى جو أسرى اجتماعى لرؤية حضارة مصر فى ثوبها الجديد .

 

وضم وفد التنسيقية كل من النائب عمرو يونس ، والنائبة رشا أبو شقرة ، والنائبة أميرة صابر ، والنائب نادر مصطفى ، والنائب محمد تيسير مطر ، والنائب أحمد فتحى ، والنائبة أميرة العادلى ، والنائب أحمد رمزى ، والنائبة منال هلال ، والنائبة رشا كليب ، والنائب طارق الخولى ، والنائبة نشوى الشريف ، والنائب أحمد زيدان ، والنائبة مرثا محروس ، والنائب أحمد مقلد ، والنائب محمد اسماعيل ، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بالإضافة لكل من النائب أكمل نجاتى ، والنائب محمود القط ، والنائب محمد فريد ، والنائبة راجية الفقى ، والنائبة نهى ذكى ، أعضاء مجلس الشيوخ ، ومن أعضاء التنسيقية ايمان طلعت ، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالتنسيقية .

 

 وكان فى استقبال أعضاء الوفد الدكتور أحمد فاروق غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، وأحمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف حيث اصطحبهم فى جولة بداخل المتحف .

 

وأوضح الدكتور غنيم، أن أعضاء الوفد أبدوا إعجابهم بقاعة المومياوات الملكية وما تحتويه من كنوز تؤرخ الحضارة المصرية فى أزهى عصورها وتبرز ابداعات المصرى القديم .

 

 وأضاف أن متحف الحضارة سيقدم لكل زواره عناصر المتعة والترفيه والوعى الحضارى، لما يتمتع به من رونق وجمال وسط منطقة مجمع الأديان إلى جانب الطابع المعمارى الذى يبهر الزائرين ، مضيفا كما أن فكرة المتحف تقوم على بناء جسور الثقافة للتعرف على حضارات مصر المختلفة .

 

وطالب الدكتور غنيم ، بضرورة تشجيع كل المصريين على بث روح الوطنية وزيارة المتاحف ومعالم مصر المضيئة مع أولادهم لتربية جيل يفخر بمصريته ، حيث تعد مصر هى الأولى من نوعها والتى سبقت شعوب العالم فى تلك الحضارات .

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المتحف القومي للحضارة أعضاء نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنسيقية شباب الاحزاب

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