موسكو: التصعيد في المنطقة لم يؤثر على خططنا لتزويد فلسطين بلقاح كورونا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط لم يؤثر على خطط موسكو لتزويد فلسطين بلقاح ضد كورونا المستجد.



وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم السبت - أنها تبذل جهودًا لضمان ألا يكون للتفاقم الحالي للوضع حول القدس الشرقية وقطاع غزة تأثير سلبي على تفاعل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة مع وزارة الصحة الفلسطينية بشأن مسألة الإمدادات الإضافية من اللقاح الروسي.



وأشارت إلى أن خطط تزويد فلسطين باللقاح الروسي ضد فيروس كورونا قيد التنفيذ، لافتة إلى أنه يجب أن يتم شحن الأدوية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه بين الأطراف.