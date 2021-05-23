إفريقية النواب تناقش بيانات الوزراء حول تنفيذ برنامج عمل الحكومة.. اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب إجتماعاتها اليوم الأحد، وتناقش لجنة العلاقات الخارجية مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص "وزارة التعاون الدولي.

وتناقش لجنة الشئون العربية طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد الشريف لوزيري الخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي حول الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والموريتانية في مجال صيد الأسماك بتاريخ 10/3/2017م، وحيث إن شواطئ موريتانيا على المحيط الأطلسي وهذه الاتفاقية تخدم الاستهلاك المحلي المصري، وكذلك تقوي العلاقات المصرية الموريتانية، وإلى أي مدى تم تنفيذ الاتفاقية والاستفادة منها.

وتناقش لجنة الشئون الافريقية تقرير اللجنة عن بيانات الوزراء فيما يخص تنفيذ برنامج عمل الحكومة.

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي ما يخص وزارة الإنتاج الحربي بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022.

كما تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي مناقشة ما يخص وزارة الإنتاج الحربي بمشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/ 2022.