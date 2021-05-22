عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار بأكاديمية ناصر: تدريب "زايد 3" يبرز مدى تعاون مصر والإمارات إستراتيجيا..فيديو

المستشار محمد ذكى
المستشار محمد ذكى الألفي

قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على خلفية التدريب العسكرية بين مصر والإمارات ، إن المهارات العسكرية المشتركة بين البلدين تؤكد على مدى عمق العلاقات الخارجية والإستراتيجية بين البلدين.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن توافق الرؤى حول مجال الأمن ، من الأمور الضرورية التي تتناولها الدولتين لمواجهة العنف والإرهاب بكافة أشكالة .

وأشار " الألفي " إلى أن الخبرات العسكرية المتبادلة بين الدولتين تؤكد على الاستعداد المستمر والمشترك على مواجهة مثل تلك الموجات العنيفة من الإرهاب .

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الإماراتية نموذجية لكل الوطن العربى فهى ممتدة وعميقة، لافتا أن مواقف الشيخ زايد مع مصر كثيرة وممتدة عبر الزمن وكان له مقولة شهيرة خلال حرب أكتوبر"البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى".

 

اخبار التوك شو أكاديمية ناصر العسكرية ناصر العسكرية الامارات مصر والإمارات

ترشيحاتنا

ليس مرعبا.. تعرف ماذا قدم صن داونز على ملعبه هذا الموسم قبل مواجهة الأهلي

حادث مروع.. ابن الفنانة أحلام الشامسي ينجو من موت محقق

بسبب مشاركة سيف فاروق.. الأهلي يطالب بتنفيذ اللوائح ضد لاعبي الزمالك الموقوفين

انفجار بمصفاة نفط بـ إيران وإصابة 3 أشخاص

الأهلي يرسل ملفًا طبيًا كاملًا لـ«كاف» قبل مباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

أحرجتها .. عروس ترفض هدية والدتها في حفل زفافها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

بسام راضي: مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

معلومات الوزراء يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

جوازة بعد جنازة.. ليلة بكت فيها لبلبة على سمير غانم بـ السواريه

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ