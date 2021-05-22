مستشار بأكاديمية ناصر: تدريب "زايد 3" يبرز مدى تعاون مصر والإمارات إستراتيجيا..فيديو

قال اللواء محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على خلفية التدريب العسكرية بين مصر والإمارات ، إن المهارات العسكرية المشتركة بين البلدين تؤكد على مدى عمق العلاقات الخارجية والإستراتيجية بين البلدين.

وأضاف اللواء محمد زكي الألفي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية ، أن توافق الرؤى حول مجال الأمن ، من الأمور الضرورية التي تتناولها الدولتين لمواجهة العنف والإرهاب بكافة أشكالة .

وأشار " الألفي " إلى أن الخبرات العسكرية المتبادلة بين الدولتين تؤكد على الاستعداد المستمر والمشترك على مواجهة مثل تلك الموجات العنيفة من الإرهاب .

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الإماراتية نموذجية لكل الوطن العربى فهى ممتدة وعميقة، لافتا أن مواقف الشيخ زايد مع مصر كثيرة وممتدة عبر الزمن وكان له مقولة شهيرة خلال حرب أكتوبر"البترول العربى ليس أغلى من الدم العربى".