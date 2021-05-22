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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحرجتها .. عروس ترفض هدية والدتها في حفل زفافها

عروس ترفض هدية والدتها
عروس ترفض هدية والدتها في حفل الزفاف

طرحت فتاة سؤالا على متابعيها عبر فيس بوك، و لكنها تعرضت لهجوم من متابعيها بسبب تصرفها في الموقف الذي طرحت السؤال بشأنه . 

 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 20 عاما، كتبت على حسابها أنها رفضت الهدية التي قدمتها لها والدتها ، بحجة أنها لا تناسبها أو أنها لا تعتبرها هدية وترى أنها أحد الواجبات المفروضة على والدتها . 

 

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وقالت الشابة، إن والدتها طرحت أن تقوم باستئجار منزل لتعيش فيه هي و زوجها في المستقبل، إلا أنهما سيدفعان الإيجار فيما بعد لأنها لن تدفع سوى أول شهر لزواجهما . 

 

وأشارت الفتاة ، إلى أنها لم تساعدها حتى في البحث عن منزل للزواج وكانت ترى أنه ليس من مهمتها، و حينما عرضت الأمر في البداية، قالت إنها ستتكفل بدفع الإيجار مدى الحياة إلا أنها تراجعت وقت تقديم الهدية في الزفاف . 

 

ورفضت الشابة الهدية التي قدمتها والدتها لها، وقالت إنها غير مناسبة والأفضل أن تبحث مع زوجها على منزل صغير و تكلفته متوسطة أفضل من تقبل تلك الهدية . 

شابة هجوم موقف هدية منزل بحث

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