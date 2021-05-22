أحرجتها .. عروس ترفض هدية والدتها في حفل زفافها

طرحت فتاة سؤالا على متابعيها عبر فيس بوك، و لكنها تعرضت لهجوم من متابعيها بسبب تصرفها في الموقف الذي طرحت السؤال بشأنه .

ووفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 20 عاما، كتبت على حسابها أنها رفضت الهدية التي قدمتها لها والدتها ، بحجة أنها لا تناسبها أو أنها لا تعتبرها هدية وترى أنها أحد الواجبات المفروضة على والدتها .

وقالت الشابة، إن والدتها طرحت أن تقوم باستئجار منزل لتعيش فيه هي و زوجها في المستقبل، إلا أنهما سيدفعان الإيجار فيما بعد لأنها لن تدفع سوى أول شهر لزواجهما .

وأشارت الفتاة ، إلى أنها لم تساعدها حتى في البحث عن منزل للزواج وكانت ترى أنه ليس من مهمتها، و حينما عرضت الأمر في البداية، قالت إنها ستتكفل بدفع الإيجار مدى الحياة إلا أنها تراجعت وقت تقديم الهدية في الزفاف .

ورفضت الشابة الهدية التي قدمتها والدتها لها، وقالت إنها غير مناسبة والأفضل أن تبحث مع زوجها على منزل صغير و تكلفته متوسطة أفضل من تقبل تلك الهدية .