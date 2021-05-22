بإطلالة لافتة.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنانة نيللي كريم خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف مساء أمس، الجمعة، بمدينة الجونة بالغردقة.

وتألقت نيللي كريم في الصورة بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه كشف عن ساقيها مما منحها إطلالة جريئة ولافتة.

تميز فستان نيللي كريم خلال حضورها حفل الزفاف، بأنه مصنوع من القماش الأخضر المطرز بالكامل مما زاد من جاذبيتها، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الخلابة التي منحتها إطلالة متكاملة، كما انتعلت حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عالٍ.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نيللي كريم على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.

ونالت إطلالة نيللي كريم إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

