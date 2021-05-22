محافظ البحيرة يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثالثة

أطلق اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صباح اليوم السبت، شعلة أولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثالثة والتى انطلقت بشارع عبد السلام الشاذلى بداية من مدخل مدينة دمنهور على الطريق الزراعى وحتى أمام ديوان عام المحافظة، ويعد الاولمبياد نموذج محاكاه للأولمبياد الرسمي للطلائع من سن 12 إلى 14 سنة.

وشارك فى الفعاليات المهندس حازم الأشمونى سكرتير عام المحافظة، الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم ، عدد 200 من الطلائع وحملة الاعلام وماراثون للدراجات وابناء مراكز الشباب والمشاركين في عددا من الألعاب من مراكز الشباب والمدارس المعاهد وأبطال من ابناء البحيرة الأوليمبيين السابقين وعدد من ابناء البحيرة الحاصلين على جوائز دولية في المسابقات الرياضية.

وكرم المحافظ أبناء المحافظة الفائزين على مستوى الجمهورية بأوليمبياد الطفل المصرى فى نسختيه الأولى ٢٠١٩، والثانية ٢٠٢٠، وأبناء البحيرة الأولمبيين والحاصلين على مراكز عالمية وافريقية وعربية.

وقدم لهم التهنئة، مشيدا بهم وتواجدهم المشرف بشباب واعد قادر على تحقيق ذاته والتميز متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق علميا ورياضيا وثقافيا وتحقيق المزيد من البطولات، مشيدا بابطال المحافظة الحاصلين على بطولات عالمية وعربية وافريقية وبالجهد الكبير لمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة والرعاية الدائمة والمستمرة للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودعمة المستمر لابناء وشباب المحافظة والتوسع فى تنفيذ العديد من مراكز الشباب والملاعب والصالات الرياضية على ارض البحيرة والتى سيتم افتتاح عددا منها خلال الفترة القادمة، فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة للشباب واعدادهم لتحمل دورهم فى حمل لواء التقدم والبناء والتنمية المستمرة

ومن جانبه أوضح الدكتور ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة اهمية الأولمبياد الذى يهدف إلى محاكاة الأولمبياد العالمى مع معايشة الطلائع للأولمبياد وخلق وتنمية روح المنافسة مع التحدى والإرادة

حيث سيتم تنفيذ الأولمبياد بعدد 12 ادارة شباب هذا العام تمثل ٢٧٠ مركز شباب بالتنسيق مع التربية والتعليم والأزهر كما تم تنفيذا لتوجيهات اللواء المحافظ اضافة مراكز شباب والملاعب التى تم تنفيذها بالمرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة ومنها قرية الخرطوم بمركز بدر.

واضاف انه تم حتى اليوم تسجيل ٤٥٠٠ طليع فى الالعاب ومن المستهدف ان تشهد النسخة الثالثة تسجيل ٢٥ الف طليع من ابناء المحافظة في عدد 13 لعبة منها ( كرة قدم خماسي - كرة سلة - كرة طائرة - كرة يد - كاراتيه- تايكوندو - ألعاب قوى - تنس طاولة - سباحة- رفع أثقال – جودو- مصارعة).

واللاعبون المكرمون هم :-

- ياسمين نصر الجويلي اول العالم فى لعبة الكارتية والحاصلة على ذهبية اولمبياد الارجنتين 2019

مؤمن محمد صلاح بطل العرب وافريقيا فى تنس الطاولة

- باسم رجب عبد المولى من ذوى الهمم والمرشح لاولمبياد طوكيو 2021 فى العاب القوى

الحاصلين على المركز الاول على مستوى الجمهورية في اوليمبياد الطفل المصرى النسخة الثانية وهم :-

يحيى عاطف اسماعيل السيد – كاراتية

كریم يسرى عبد الحميد - مدرب كاراتية

مؤمن محمد صلاح الدين - لاعب تنس طاولة

محمد محمد فاروق کمال - مدرب تنس طاولة

عصام عبد العزيز زهران - مدرب كرة طائرة

محمد سميح ابوشنب - اداري كرة طائرة

اميرة عزت محمد ابوشنب – لاعبة كرة طائرة

ملك عبد الجواد غباشي – لاعبة كرة طائرة

ملك رضا جابر العباسي - لاعبة كرة طائرة

حبيبة توفيق السيد غباشی - لاعبة كرة طائرة

نهلة نبيل مجدي النحال – لاعبه كرة طائرة

ايمان جمعه عبده عطا - لاعبة كرة طائرة

شهد محمد عبد العزيز - لاعبة كرة طائرة

رشا على البحيرى - لاعبة كرة طائرة