مصطفى شوبير يعلن تعافيه من فيروس كورونا .. شاهد

أعلن مصطفى شوبير حارس مرمى لنادى الاهلى عن تعافية من فيروس كورونا ، وذلك من خلال حسابة عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وكتب مصطفى شوبير “ الحمد الله سلبى ” .

وكان الإعلامي أحمد شوبير كشف عن مفاجأة بشأن إصابة نجله مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، بفيروس كورونا المستجد “ كوفيد 19”، قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، لخوض مواجهة صن داونز، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير: "مصطفى خالط صديق له، ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا، وبسرعة تحدث مع طبيب الأهلي وأخبره بالأمر، ثم خضع لمسحة كورونا بعدها".

وتابع شوبير:" المفاجأة أن مسحة مصطفى جاءت إيجابية، بينما مسحة صديقه جاءت سلبية".