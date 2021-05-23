بعد هاشتاج الناموس مص دمنا .. كيف تحركت محافظة الغربية لنجدة مواطنيها؟

أعطى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين هنيدي سكرتير عام المحافظة بأهمية التنسيق الكامل مع روءساء مجالس المدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ومسئولي الإدارات الصحية بشن حملات مكبرة، والدفع بسيارات الرش لمواجهه انتشار الحشرات والبعوض والحشرات الطائرة بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو بقرى ومراكز المحافظة.

وأشاد محافظ الغربية في تصريحاته بتعاون منظومتي المحليات والصحة، والذي يعمل علي تحقيق التعاون الكامل من أجل خدمة المواطن والحفاظ علي صحته وحياه أبناءها وذويه بالشارع وداخل المنزل .

وكانت قري ومراكز ومناطق سكنية بالمحافظة شهدت حالة من الوجيعة والغضب الشديدين التي قد انتابت وجوه الألاف من الغرباويه إثر شيوع وانتشار الناموس والبعوض والحشرات بكثافه تزامنا مع بدء حلول شهور فصل الصيف وسط غياب دور مسئولي الإدارات الصحية للإحجام ومواجهه تلك الظاهره حفاظا علي أرواح وحياة المواطنين .

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المدينة العمالية "المحلة" هاشتاج تحت عنوان "الناموس مص دمنا " من خلال الجروبات الاجتماعية وغرفة وصفحات شكاوى المواطنين بمجلس الوزراء وديوان محافظة الغربية للمناشدة بعوده سيارات رش الأدخنة المحملة بالمبيدات للحد من انتشار كميات البعوض والناموس التي شاع انتشارها بعدد من القرى ومناطق سكنية قريبة من ضفاف ترع ومصارف مياه نهر النيل بمراكز طنطا والمحلة وبسيون وكفرالزيات وزفتى وغيرها .

حمبات رش الحشرات بالغريية

IMG-20210522-WA0015

IMG-20210522-WA0012

IMG-20210522-WA0013

IMG-20210522-WA0004

IMG-20210522-WA0003

IMG-20210522-WA0005