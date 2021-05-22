وزيرة الصحة: نتوقع إنتاج أول 2 مليون جرعة من القاحات كورونا خلال أسابيع

قالت وزيرة الصحة ، هالة زايد ، إن اليوم كان الاجتماع الاول للخبراء مع قيادات شركة فاكسيرا ومساعد وزير الصحة ، ودكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء.

وأضافت “ زايد ” ، خلال حوارها ببرنامج الان ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك خبير في الإنتاج وآخر فى مراقبة الجودة وتسجيل المنتجات.

وأشار وزيرة الصحة ، إلى أنه من المهم تواجد كل عناصر العمل معاً بحيث نعطي رسالة قوية جداً للعاملين فى الشركة والخبراء ، معلقا:": أنا متفائلة جدا ودى خطوة يعقبها الخطوات كثيرة فى رجوع ريادة مصر فى تصنيع اللقاحات والأمصال ".

وتابع وزيرة الصحة ، أن الإنتاج يأخذ 3 مراحل ، كل الشحنات تدخل معامل هيئة الدواء للمراقبة ، والمرحلة الثانية الانتاج ، ثم مرحلة التسجيل والاعتماد.

وأكدت وزيرة الصحة، أننا نتوقع إنتاج أول 2 مليون جرعة خلال أسابيع، منوهة إلى ان فترة الانتاج ستكون أقل خلال الفترات القادمة.