الشباب والرياضة توضح مزايا إطلاق مبادرة ساعة رياضة 7 صباحا

قال عبادة الجزار ، مدير عام البرامج البدنية بوزارة الشباب والرياضة ، إن مبادرة ساعة رياضة 7 الصبح أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تعتمد على عدة محاور وأهمها ممارسة الرياضة فى أى وقت ومكان وخاصة فى السابعة صباحا.

وأوضح " الجزار ” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، ان توجيهات وزير الشباب والرياضة كانت عن طريق مبادرة ممارسة الرياضة من المنزل أو مراكز الشباب وتم تطوير الفكرة بالتعاون مع مراكز الشباب لاستقبال المواطنين فى السابعة صباحأ بشكل منتظم .

وأشار إلى أن مزايا ممارسة الرياضة فى زمن الكورونا هو زيادة المناعة مع الالتزام التام ب الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والتعقيم وارتداء الكمامة الطبية وقياس الحرارة وهناك اقبال من المواطنين على ممارسة الرياضة وبدأت المبادرة بمشاركة 13 مركز شباب وتم الوصول إلى عدد 140 مركز شباب فى أيام السبت والثلاثاء والجمعة من كل أسبوع من السابعة السابعة إلى التاسعة والنصف صباحا .

وتابع أن هدف الوزراة هو نقل المبادرة وثقافة الرياضة لكافة أفراد الأسرة وتم تطوير للفكرة بعد شهر رمضان وامتلاك 3 فقرات متوازية مع بعضها البعض عن طريق المدرب المنزلى الذى يعمل من المنزل ويكون مؤهل ومدرب ويستخدم زجاجات المياه او أدوات المنزل وتحفيز المواطن على هذه الأمر بدلأ من الذهاب لمراكز الشباب ، واطلاق مراكز خدمة مجتمعية بشان العمل مع المؤسسات لإيصال الفكرة ، بالإضافة لفقرات سوء التغذية والنحافة ويشرح وسائل زيادة المناعة وممارسة الرياضة بشكل صحى .