عبدالحفيظ: نخوض مباراة صن داونز بمعنويات مرتفعة.. وحمدي فتحي جاهز

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، أن الأهلي سيدخل مباراة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي بكل جدية وعزيمة، بهدف التأهل إلى الدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة مشوار الدفاع عن اللقب.



وقال عبدالحفيظ: إن تركيز لاعبي الأهلي منصب بشكل كامل في مباراة صن داونز، ولا مجال للحديث عن مباراة نهضة بركان؛ لأن المنطق يؤكد أن تفكر في الخطوة رقم واحد قبل التفكير في رقم اثنين؛ وذلك من أجل تحقيق هدفك الأول، وهو حسم التأهل الإفريقي وقطع خطوة جديدة في مشوار دوري أبطال إفريقيا.



وأكد مدير الكرة أن الأهلي يعيش في حالة من التركيز الشديد منذ وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا، ويأمل أن يكون التوفيق حليف الفريق في مواجهة اليوم.



وأشار عبد الحفيظ إلى جاهزية حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق بنسبة تصل إلى 100% بعد المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية، أما علي معلول، فسيكون متواجدا مع الفريق بنسبة كبيرة عقب مباراة صن داونز.



ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة صن داونز اليوم على استاد لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، في الدور الربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.