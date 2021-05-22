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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

صدى البلد

يسعى دائما نجوم المهرجانات الشعبية بمصر فى إثارة الجدل كل فترة بطرق مختلفة، فمثلا عن طريق اعلانهم الزواج من جديد او الطلاق او المشادات الكلامية فيما بينهم ، وفى بعض الاحيان باستعراضهم لأسطول سياراتهم الذى يتجاوز أحيانا ملايين الجنيهات .

 

ومؤخرا قام حمو بيكا نجم اغانى المهرجانات بشراء سيارة جديدة طراز بورش بوكستر ، ونشر صور جديدة له من داخلها معلقا " زيادة الخير خيرين" . 

 

وخلال السطور التالية نستعرض سويا أسطول أبرز نجوم المهرجانات فى مصر .

 

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- حمو بيكا 

 

1- أودي كيو3 2020

وتعتمد السيارة ، على محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو بقوة 226 حصانا، وتمتلك محرك ديزل سعة لترين يولد قوة 147 حصان أو 187 حصانا .

ويصل سعرها في الأسواق المصرية لحوالي 750 ألف جنيه. 

 

2- مرسيدسCLA  2020

وتأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.3 لتر معزز بشاحن هواء تيربو، وبها  بها ناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، يولد قوة 136 حصانا، مع عزم أقصى يصل إلى 200 نيوتن متر.

ويبدأ سعرها من 44 ألف دولار، وهو ما يعادل حوالي 700 ألف جنيه مصري.

 

3- بورش كايين 2020

تقدم السيارة بورش بفئتين من التجهيزات، كلاهما يعتمد على محرك تيربو مكون من 8 سلندرات بسعة 4. لترات وقوته الإجمالية تقدر بـ550 حصان ميكانيكي وسرعة قصوى تصل لـ 286 كم/س .

تبدأ الأسعار من 3 ملايين و905.286 جنيه للفئة الأولى، بينما يبلغ سعره الفئة الثانية "كوبيه" أربعة ملايين و041.324 جنيها.

 

4- شيفروليه كورفيت Z51

تتمتع السيارة بمحرك بمحرك مكون من ثماني أسطوانات بسعة 6200 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 460 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 8 سرعات، ويبلغ العزم الأقصى للدوران  630 نيوتن / متر، ليمكنها للتسارع من وضع الثبات 0 ليصل إلى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة وذلك في غضون 4.2 ثانية فقط.

يقدر سعر سيارة شيفروليه كورفيت Z51 بـ مليون جنيه مصري أي ما يعادل 65 ألف دولار.

 

5- رينج روڤر إيڤوك

تجمع سيارة رينج روڤر إيڤوك الهجينة القابلة للشحن 1 ما بين محرك بنزين سعة 1.5 لترات من 3 أسطوانات ومحرك كهربائي لتوفير إخراج طاقة إجمالي يبلغ 309 أحصنة. 

سعرها بلغ مليون و 450 الف جنيه مصري أي ما يعادل 92 ألف دولار أمريكي

 

6- بورش بوكستر

السيارة متاحة بإصدارين من المحركات اما محرك 2000 سي سي أو محرك 4000 سي سي، و قام مهندسوا بورش بتحسين توجيه عجلة القيادة بنسبة 10 بالمئة، و عدلوا من هيكل السيارة لمنحها ثباتا واستجابة أعلى في المنعطفات.

يبدأ سعر السيارة من مليون و 410 الف جنيه مصري لفئة 2000 سي سي، حتي 2 مليون و 135 ألف جنيه للفئة الأعلى بمحرك سعة 4000 سي سي. 

 

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- عمر كمال 

 

1- بى ام دبليوBMW  x6

تستمد السيارة قوتها من محرك 4400 سي سي، بينما تبلغ قوة المحرك 450 حصان، وتصل السرعة القصوى إلى 250 كم / ساعة، كما تحتوي على 8 نقلات حركة و8 سلندر وبها 32 صبابة.

ويصل سعر السيارة 2 مليون و250 الف جنيه مصرى . 

 

2- مرسيدس C180 2020

تعمل السيارة بمحرك 1.5 لتر مزود بتيربو مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة 156 حصان عند 5.300 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر عند 1.500 لفة في الدقيقة، وتصل السرعة القصوى إلى 223 كم/س .

ويبدأ سعر السيارة من 855 ألفا إلى مليون و45 ألف جنيه.

 

- حسن شاكوش 

 

1- مرسيدس c180

تعمل السيارة بمحرك 1.5 لتر مزود بتيربو مكون من 4 أسطوانات، يولد قوة 156 حصان عند 5.300 لفة في الدقيقة، وأقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر عند 1.500 لفة في الدقيقة، وتصل السرعة القصوى إلى 223 كم/س .

ويبدأ سعر السيارة من 855 ألفا إلى مليون و45 ألف جنيه.

 

2- جيب رانجلر jeep wrangler

تستمد السيارة قوتها من محرك بسعة 3600 سي سي، وبقوة 285  حصان، مع ناقل حركة 8 سرعات وعزم دوران 352 نيوتن، حيث تبلغ سرعتها القصوى 180 كم/ ساعة، ويصل طولها لحوالي 422 سم .

ويصل سعر  السيارة 875 الف جنيه مصرى .

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uyu
uyu
عمركمال
عمركمال
نجوم المهرجانات سيارات حمو بيكا سيارات عمر كمال سيارات حسن شاكوش أغاني مهرجانات السيارات سيارات المشاهير

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