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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعباءة ناعمة

لجين عمران تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

لجين عمران
لجين عمران

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري على صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وناعمة للغاية أبرزت من جمالها وأنوثتها.

 

تفاصيل إطلالة لجين عمران

 

وظهرت لجين عمران مرتدية عباية باللون البينك واسعة بأكمام طويلة ومشجرة بالوورد من الأمام، واختارت سليبر باللون البينك على قدميها، وهو ما أبرز أنوثتها.
 

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وقامت لجين عمران بلم خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها ووجهها من الأمام بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.


وأكملت لجين عمران إطلالتها ببعض اللمسات من المكياج، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الفوشيا، مع وضع الآي لاينر والماسكارا  والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها.


ولم تتكلف لجين عمران في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة للغاية.
 

حياة لجين عمران الأسرية

 

ولدت لجين عمران في 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية، عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وقد زاد صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب"، وهي أخت الفنانة أسيل عمران.


وشهدت مدينة الجبيل شرق السعودية ميلاد لجين عمران، وشقيقتها الصغرى هي الممثلة والمغنية أسيل، وتزوجت بسن صغيرة من والد أبنائها سمير وجيلان لكنها انفصلت بعد إنجابهم، بدأت مشوارها المهني عام 1999 بالعمل في المجال المصرفي في الرياض كمنسقة عمليات في قسم الحوالات في «البنك السعودي الهولندي».

 

مسيرة لجين عمران العملية


وانتقلت عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تليفزيون البحرين.وعملت عمران في تليفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على إم‌ بي‌ سي 1 نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها.

وقدّمت لجين عمران أمسيات شعرية في مهرجانات عدة مهرجان الدوحة الثقافي عام 2005، ومهرجان هجن الرئاسة في أبوظبي، حيث كرمت في كلا المهرجانين.

ومارست لجين عمران مهنة الصحافة الورقية من خلال صفحة ثابتة مثيرة للجدل في إحدى المطبوعات السعودية، اختيرت من قبل «دار الصدى الإماراتية» كأكثر شخصية مؤثرة في الشباب لعام 2009، كأفضل مذيعة لعام 2009 في مجلة "زهرة الخليج".

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

لجين عمران
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