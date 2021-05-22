موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل مغادرة فندق الإقامة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة ختامية بالفيديو مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم قبل نصف ساعة من التحرك إلى استاد لوكاس موريبي؛ لخوض مباراة صن داونز، في اياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وحرص موسيماني على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين منذ وصول بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا؛ للحديث بشكل مفصل عن مباراة صن داونز الحاسمة التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا.



وأكد موسيماني خلال محاضراته مع اللاعبين أن مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، لا تعني شيئا في كرة القدم، وعليهم التعامل في مواجهة العودة اليوم، واللعب بقوة وبذل أقصي جهد خلالها.

وطالب اللاعبين بضرورة التركيز بشكل كامل طوال المباراة؛ من أجل حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا.