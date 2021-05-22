الحكومة تنفي تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

الشهادة الاعدادية

عرض برنامج “صباحك مصرى” الذى يعرض على قناة “ام بي سي مصر” ويقدمه الإعلامي هشام عاصي، بيانا للمركز الإعلامي بمجلس الوزراء ينفي ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وسيتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يومياً لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما سيؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل.

فى سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن الهدف من عقد البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداءً من غد، الأحد.

وقال وزير التربية والتعليم إن الهدف من البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 هو:

* عمل امتحانات تجريبية لـ "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة.

* التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس هدفها اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية مثلما يعتقد البعض.

وشدد الوزير على أن الامتحانات التجريبية التي ستنعقد ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، جميعها بلا درجات.