عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشهادة الاعدادية

الحكومة تنفي تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

عرض برنامج “صباحك مصرى” الذى يعرض على قناة “ام بي سي مصر” ويقدمه الإعلامي هشام عاصي، بيانا للمركز الإعلامي بمجلس الوزراء ينفي ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

 

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه سيتم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية، والتي من المقرر أن تبدأ في شهر يونيو المقبل ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

 

وسيتم عقد امتحانات المواد الدراسية الأساسية بواقع مادة يومياً لمنع تجمع الطلاب في المدارس، بينما سيؤدي الطلاب امتحان المواد غير المضافة للمجموع من المنزل. 

 

فى سياق متصل، كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن الهدف من عقد البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ابتداءً من غد، الأحد.

 

وقال وزير التربية والتعليم إن الهدف من البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 هو:

* عمل امتحانات تجريبية لـ "ضبط الخوادم المركزية" من ناحية الوزارة.

* التعرف على شكل وطبيعة الأسئلة من ناحية الطلاب.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس هدفها اختبار الشبكات أو السحابة الإلكترونية مثلما يعتقد البعض.

 

وشدد الوزير على أن الامتحانات التجريبية التي ستنعقد ضمن البروفة الثانية لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، جميعها بلا درجات. 

مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا الشهادة الإعدادية امتحانات الثانوية العامة 2021 الثانوية العامة 2021 صباحك مصري

ترشيحاتنا

أول تعليق من رئيس لبنان بعد ضبط شحنة مخدرات متجهة إلى مصر

ليس مرعبا.. تعرف ماذا قدم صن داونز على ملعبه هذا الموسم قبل مواجهة الأهلي

حادث مروع.. ابن الفنانة أحلام الشامسي ينجو من موت محقق

بسبب مشاركة سيف فاروق.. الأهلي يطالب بتنفيذ اللوائح ضد لاعبي الزمالك الموقوفين

انفجار بمصفاة نفط بـ إيران وإصابة 3 أشخاص

الأهلي يرسل ملفًا طبيًا كاملًا لـ«كاف» قبل مباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حضورهم جنازة سمير غانم صباحا.. نجوم يتواجدون في فرح ليلا

بسام راضي: مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

معلومات الوزراء يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

قرار عاجل من الاتحاد السكندري بشأن التعدي على إبراهيم نور الدين

بأقل من 50 ألف جنيه .. تفاصيل سيارة سوزوكي جيمني

جوازة بعد جنازة.. ليلة بكت فيها لبلبة على سمير غانم بـ السواريه

إيه أخبار الفرح يا حاجة.. هجوم لاذع على يسرا بعد جنازة سمير غانم

الكاف يفاجئ نهضة بركان بقرار جديد قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بورش حمو بيكا.. تعرف على أسطول سيارات نجوم المهرجانات فى مصر

شاهد.. صور جديدة لمزاد سيارات مرور العريش

نشرة المنوعات.. عاصفة شمسية تتجه نحو الأرض ونائبة فرنسية في مواجهة مع قناة إسرائيلية بسبب فلسطين وكورونا يزيد المليارديرات ثراءً

رغم كورونا.. أغنى ملياردير في بريطانيا يحقق زيادة ضخمة في ثروته

فيديو

كارثة جديدة قادمة من الهند .. الفطر الأسود يهدد العالم "فيديوجراف"

انهوا مسرحيتكم.. نائبة فرنسية تغادر قناة إسرائيلية بعد اتهامها بمعاداة السامية|فيديو

الرئيس الأمريكي بايدن يجرب السيارة فورد f150 الكهربائية.. فيديو

فيديوجراف.. مأساة مغربي هاجر إلى سبتة على متن زجاجات بلاستيك

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ورحل ثالث الثلاثي عن عالمنا

وفاء أبو السعود تكتب: كيف يكون المغتصب صاحب حق

يحي عفيفي يكتب : لا بديل عن مصر أبدًا 

أحمد زهران يكتب: غــزة.. انتصار الإدارة والإرادة

أحمد فريد يكتب: حقيقة.. كل خرائط العالم خطأ

د.فتحي حسين يكتب: مبادرة السيسي لاعادة إعمار غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«السيسى» قيادة حكيمة.. ومصر دولة رائدة وداعمة دائما

أحمد فرغلى رضوان

موسم دراما كاد أن يكون متميزا!

شريف سمير

من «نظرة عين».. فوق جواد «الشريف»!

إلهام أبو الفتح

فلسطين تهز ضمير العالم

مروة لطفي

قلبي كلعبة «بازل»!

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ