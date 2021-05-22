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رئيس التحرير
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رياضة

بسبب مشاركة سيف فاروق.. الأهلي يطالب بتنفيذ اللوائح ضد لاعبي الزمالك الموقوفين

محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

أرسل النادي الأهلي صباح اليوم “السبت”، مذكرة لاتحاد الكرة يطالب فيها بتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للمسابقات المختلفة، وكذا القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.

 

وأكد النادي الأهلي على تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك «أحمد عيد - سيف فاروق – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد» مواليد ٩٩، ثمانية مباريات، وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في «بطولة الجمهورية مواليد ٩٩» والتي أقيمت في ١١ـ٤ـ٢٠٢١.

 

وأشار إلى ضرورة عدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد ٩٩ والتي حدد اتحاد الكرة يوم ٢٦ مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد.. وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف فاروق في مباراة ناديه مع طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.

 

ويستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة في لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه «اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية - بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات – إلا بعد إيقافه، فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فأنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها».

 

وفي ضوء قرار اتحاد الكرة بإقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري٩٩، فإن هذا يعني أن المسابقة لم تنته، ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها.

 

وفي ختام مذكرته جدد النادي الأهلي تأكيده على أن مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات.

 

وأشار النادي إلى أنه يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، وأنه لن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.

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